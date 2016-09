Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 00:27h

Sinceramente estamos siendo gobernados por un grupo de pérfidos sujetos que “invirtieron” bastante dinero para lograr ser condecorados como ejecutivo en la administración regional, donde el actual gobernador regional puneño, al parecer no tiene interés de ejecutar obras de desarrollo e impacto regional y porque no decir nacional, casi cotidianamente se publican algún acto de corrupción y la otrora gobernabilidad termina siendo una espada de Damocles, entendiendo que las organizaciones sociales se fijan en problemas minúsculos o en su defecto los “financistas” de ésta revocatoria (por ejemplo en la provincia de Puno) pertenecen a grupos de poder económico y solamente parece que buscan el caos y la ingobernabilidad, para desde ese punto aprovecharse del erario público y distraer presupuesto para sus billeteras. Entonces hasta la fecha compadres, ahijados, franeleros, financistas y una mafia debidamente organizados están enquistados en la administración regional. Por esta razón es que no se vislumbra un proyecto de desarrollo serio y oportuno.

De igual manera, los consejeros de la región Puno dan la hora, pero no por su producción legislativa y proyectos de desarrollo, al contrario, desde un inicio ya “compraron” la conciencia de dos consejeros regionales para ser mayoría y con ese “requisito” festinar todo tipo de latrocinio en cada organismo administrativo del gobierno regional, (fuentes cercanas a la administración regional, mencionan que cada consejero oficialista tiene a su cargo un sector de ésta entidad y que en sus provincias son los amos y señores para designar funcionarios y trabajadores, como lo evidenciado en las provincias de Melgar y Chucuito), pero sí de fiscalizar se trata, se ríen de la noticia y cualquier denuncia o investigación detalladas, los “votan” al tacho de la basura y todo el artilugio fiscalizador continúa vigoroso y bogante.

Mientras tanto, ya lograron suspender contra viento y marea, con interpretaciones auténticas y mucha bilis por medio a un consejero regional, y que el ente electoral especializado en valorar el procedimiento legal enmendó a los sancionadores; ahora éste clan de adictos a Luque Mamani, se turnan para desprestigiar a cuanto consejero le salga al frente, tiran barro con ventilador y nadie dice nada. Esta actitud llegó a tal punto de que “masacraron” a un consejero opositor y todos se pusieron de lado del energúmeno blindándolo cínicamente. Pero lo dicho por un consejero del oficialismo parece tener asidero de certeza, los consejeros sí son ignorantes, porque no utilizan los instrumentos que la ley les faculta, solo con una denuncia seria y detallada ante las instancias judiciales podría poner coto a éste affaire. Es hora de luchar de manera seria, en beneficio de la administración regional y el resguardo de los exiguos recursos que administra la región Puno.