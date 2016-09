Escribe: Tino Santander Joo | Opinión - 01:29h

La revolución social de PPK es fundamentalmente administrativa: busca organizar mejor el Estado, reformulando el ineficiente y corrupto sistema de inversión pública. Además, aspira a formalizar a más del 60% de la economía informal con solo medidas tributarias y económicas. Es decir, un Estado informal pretende formalizar -parece una extravagancia del humor inglés del presidente-; más aún, la tecnocracia liberal gobernante no se da cuenta de que se necesita mucho trabajo político y social para influir en las formas de pensar, de sentir y actuar de más del 80% de peruanos que vivimos en la informalidad.

Por otra parte, no olvidemos que más de 10 millones de peruanos no tienen agua y desagüe (en Lima Metropolitana son aproximadamente 2 millones). Los dirigentes de las organizaciones sociales, asimismo, afirman que son 3 millones de predios sin titular; además, los trámites son caros y burocráticos. La pobreza urbana y rural no se soluciona con filantropía estatal, tampoco con visitas esporádicas a las comunidades altoandinas para aparentar compromiso social. No. Los ciudadanos demandan políticas públicas para producir más para el mercado y tener servicios básicos. Es un nuevo país que la burocracia estatal no ve ni comprende; dicho de otro modo, millones de peruanos no soportarán más postergaciones con argumentos administrativos y legales.

Es cierto que la revolución administrativa todavía no empieza y que el gobierno (gracias a Alfredo Thorne) toma conciencia del desastre humalista (déficit fiscal, exceso de burocracia partidaria en el Estado, pésimo manejo de los conflictos sociales, la inversión pública y privada estancada, corrupción en los más altos niveles del humalismo y, sobre todo, desconfianza generalizada en la clase política); por eso, el pedido de facultades delegadas al Congreso para legislar en formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, debe ser aprobada: porque inicia la acción de gobierno.

Ahora bien, la bancada fujimorista siempre está agresiva políticamente con el Ejecutivo; sin embargo, hasta el momento no ha tenido un enfrentamiento serio, más allá de puyazos anecdóticos con algunos congresistas oficialistas. Además, el fujimorismo actúa como la bancada oficialista por la incapacidad de los congresistas “colegiales” de PPK -como los llamara el presidente-. Por lo tanto, el fujimorismo no puede abandonar al gobierno, ellos saben que la bancada de PPK no tiene peso político ni seriedad y representan el individualismo de las tradicionales franquicias políticas, es decir, esa bancada se irá al garete en poco tiempo. Por eso, el presidente los ningunea con su característica jocosidad. PPK ya tiene un pacto implícito con el fujimorismo, él no es nada sin el fujimorismo. El presidente sabe que el fujimorismo es achorado, que no tiene nivel político, ni el charm de la business people a las que él está acostumbrado a tratar; sin embargo, los fujimoristas son disciplinados y útiles para gobernar. Los demás grupos parlamentarios son contingentes para PPK. Lo importante es saber qué pedirán los fujimoristas.

Por último, no hay tiempo que perder, la revolución administrativa debe empezar ya, el gobierno debe pasar del anuncio a los hechos; por ejemplo, las obras en agua y desagüe deben empezar inmediatamente. Por cierto, lean bien las encuestas, PPK tiene aprobación del 80% de los sectores altos y medios, pero en los sectores populares urbanos y rurales hay serena y vigilante expectativa.