Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 01:30h

Luego de los embates impositivos por parte del Ejecutivo Nacional y las abruptas declaraciones de la gobernadora de Arequipa, además de los desafiantes embrollos del gobernador regional de Moquegua y sus funcionarios, que constantemente generan conciencia antipuneña por las zonas en conflicto de demarcación territorial, la Municipalidad Provincial de Puno y los distritos limítrofes al fin comienzan a dialogar en el mismo idioma y todo parece indicar que aunque no se tenga la presencia activa del señor Juan Luque Mamani y sus asesores, la población organizada tendrá una reacción contundente contra las pretensiones amañadas de los gobiernos regionales vecinos. Y es que cerca del 80% de la zona de embalsamiento de la represa de Paltiture está en territorio puneño y son los moqueguanos los que sacan el mejor provecho, aunque estos vecinos no tienen ninguna riqueza hídrica y solamente viven a expensas de las zonas altas de Puno.

Las cabeceras de cuenca están siendo explotadas por regiones vecinas y es que el gobernador regional puneño hasta la fecha no dice nada e inclusive, según fuentes cercanas al Ejecutivo Nacional, ya habría cedido a las pretensiones arequipeñas y moqueguanas en una reunión anterior, por lo que hasta el momento no dice ni “pío” y solo aparece como un monigote digno de un hazmerreír. No ofendiendo a la digna representación regional, pero este individuo que se precia de tener el grado académico de Doctor y que gobernó la Universidad Andina con una serie de tropelías, no es un digno representante regional, por lo tanto nada se puede esperar de sus alegatos, mientras que la autoridad provincial de la Ciudad Lacustre está obligada a lidiar encabezando la defensa del territorio puneño, claro que siempre basándonos en la ley y la norma, porque el derecho nos ampara y los expansionistas siempre tratarán de manipular el Ejecutivo Nacional, ahora que tienen a uno de los referentes más codiciosos como ministro y vicepresidente nacional.

Técnicos especializados en sistemas de represamiento de aguas pluviales y el aprovechamiento de las corrientes de agua, indican que existe un perfil de proyecto en carpeta para que en la zona en conflicto y en territorio puneño se construya, en vez del sistema de represamiento de Paltiture, otros dos diques de represamiento de agua, los mismos que podrían ser ejecutados aprovechando los ríos Bergara Mayu y Tolapalca, donde los más beneficiados serían los pobladores de las zonas aledañas y ya no se permitiría que la región Moquegua se beneficie del recurso hídrico, porque a espaldas de las autoridades puneñas ahora es beneficiario de ingentes recursos, lo que es denigrante para la economía regional.