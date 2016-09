Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 01:19h

Vivimos en democracia y por lo tanto somos sujetas de derecho, en los corrillos del poder judicial los letrados han puesto en tapete la idónea actuación del sistema representado por los señores jueces, quienes al parecer no juzgan con criterio de conciencia ética, más al contrario se “coluden” con los postulados de alguna de las partes. Existe la tutela efectiva de derechos, así como la duda razonable, también se puede invocar la causa probable, pero seamos sinceros, los magistrados no aplican estos criterios porque tienen en la nuca el “semáforo”, por ello el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en una visita a Puno dijo “tenemos que evaluar a los jueces y fiscales no por sus títulos, grados y especializaciones, la evaluación tiene que ser por la calidad de las sentencias y la racionalidad en el uso de los procedimientos legales, ahí podremos identificar a los jueces prevaricadores” y no deja de tener razón, por ellos propulsó un nuevo reglamento de acceso a la magistratura, donde también se contempla la ratificación.

Tenemos una sentencia recaído contra Juan Ricardo Parizaca Gonzales, donde el juzgador nunca logró determinar en la sentencia al verdadero culpable de un homicidio, es más en la tipificación del tipo penal existe un vacío, en esa misma sentencia, no se tomó como elemento válido las pruebas científicas (muestras de ADN que fueron tomados en el lugar del crimen y los del presunto imputado) y si el juzgador validó las simples declaraciones de supuestos testigos. En este caso existe una evidente duda razonable, pero el tribunal solamente valoró a priori la causa probable, que jurisprudencia penal es una atribución del juzgador cuando éste presume que los eventos materia del Litis pudiera seguir. En este caso existe una persona muerta, existe una supuesta agresión, existe sangre por los alrededores, pero ninguna de las pruebas valoradas para el ADN pertenece al sentenciado. ¿Alguien podrá devolver la paz a éste sujeto que temerariamente purgó condena? ¿No es una regla que la duda favorece al imputado?.

Lo propio ocurre con otro caso, donde en una primera instancia el caso fue declarado insubsistente para continuar con el proceso, pero que por una queja de derecho fue rea perturado y que hoy pasó a la etapa de Juicio Oral. Ocurre que por la costanera amanece un muerto, se toman las diligencias del caso y durante el proceso de investigación preparatoria, el representante del ministerio Público nunca logró determinar los supuestos fácticos del homicidio (caso Nº 00560-2014-31-2101-JR-PE-02. Danny F. Mamani Apaza), en este caso también para el juez y el fiscal, solamente sustentan su acusación con una declaración no tiene mayor relevancia con los hechos (autoría, grado de participación criminal, motivación,…) y lamentablemente alargan un proceso que pudo haber terminado en la etapa de investigación fiscal. Entonces, los señores jueces, ¿están facultados para equivocarse?, ¿siempre será condenado el justiciable que menos recursos económicos tenga?, ¿Por qué no existe un sistema fiscal con todos los elementos técnico científicos para lograr una verdadera investigación y no jalarse de supuesto dichos?. Estamos de mal en peor, pero es hora de enmendar errores y los jueces que representan a un poder del estado tienen que estar a la altura que le otorga ese poder.