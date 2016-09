Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 00:37h

Sin que las autoridades regionales ni menos las nacionales hayan elaborado un plan de contingencia ante el retraso de las precipitaciones pluviales, el incremento de las corrientes de aire y la inclemencia en las zonas campestres de la región Puno, se vislumbra en el horizonte una fuerte sequía. Si no, recordemos que en otros años ya se tenía, en estas fechas, la presencia de precipitaciones pluviales que reverdecían el campo; en los últimos tres años, sin embargo, esta situación cambió de manera brusca. Por ello, las autoridades locales, regionales y nacionales, debieron plantear un plan de contingencia y no esperar que los pobladores altoandinos se las arreglen como puedan.

Con la evaporación diaria del nivel del espejo de agua del Titicaca, la explotación de las aguas tributarias y el desvío de los afluentes en casi todas las provincias donde discurren las aguas para mantener al Titicaca, este año la reducción del nivel histórico más negativa está por ocurrir, siendo el registro conocido en cinco metros (1943), pero desde esa fecha hasta ahora, el cambio climático es otro de los elementos más perjudiciales, porque los principales picos nevados de la región Puno ya tienen una reducción de por lo menos el 60% de los valores históricos, con lo que de continuar estas cifras negativas, la contaminación de los ríos y el desvío de los cauces, podría dar como resultado que los niveles superiores promedio del lago Titicaca nunca más se pueda recuperar, más al contrario con cada año que pasa los niveles negativos irán en proceso de aumento.

Los sistemas de represamiento en las épocas de mayor presencia de precipitaciones pluviales con la construcción de represas y la instalación de impermeables en zonas determinadas, podrían ser debidamente explotados para la agroindustria del Altiplano, pero si no se ejecutan planes y programas para la cosecha del agua y la tecnificación acuífera en el altiplano, entonces los campos seguirán el proceso triste de la desertificación, entendiendo que por algunos sectores de la zona de influencia de la cuenca Ramis, ya se está experimentando la migración de los otrora propietarios prominentes, siendo la principal razón la contaminación ambiental a manos de los empresarios que se autodenominan como mineros informales o ilegales. Por lo pronto ya estamos viviendo una fuerte sequía en el campo, aunque las entidades pertinentes traten de negar lo evidente y que el propio Senamhi no quiere tratar este tema en serio porque supuestamente no desean causar el caos y la desesperación en los pobladores andinos.