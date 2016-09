Escribe: Filiberto Cueva | Opinión - 00:55h

La escuché por primera vez hace casi siete años. Sus canciones sintonizaron rápidamente conmigo. Se trató de una conexión especial, casi natural, que podría describirse como un amor correspondido entre su música, sus acordes y yo.

Sin embargo, nunca coincidimos. La vez en que estuvo en Lima, yo no estuve. A lo mejor estuve, pero quizá tampoco. Mejor dicho, físicamente pude haber estado, pero emocionalmente solo Dios sabría dónde.

El día en que Mercedes Sosa tuvo que partir pensé en el vacío que dejaba en el corazón de la América nueva, de la América Negra. Pensé en el vacío que dejaba en el corazón de Soledad y de tantos otros artistas que, de alguna manera, fueron influenciados y muy queridos por ella.

Sin embargo “La Negra” se despidió en vida de “La Sole” y aunque expresamente no le dijo “adiós”, la incluyó en “Cantora”, su última producción discográfica. La incluyó, pensamos muchos, como una invitación a heredar el discipulado musical.

Para mi alegría (mi sorpresa, mi emoción), Soledad cantaría en Valencia. Me enteré por un amigo que también sigue a Soledad, luego de que este posteara en su perfil social la gira que Soledad estaba emprendiendo por España. Me enteré dos días antes e interpreté que se trataba de esas oportunidades que nos da la vida y que solo vienen una vez, y que por supuesto no podría desaprovechar. Tenía que ir a escuchar, ver, saludar, abrazar y cantar con Soledad… y así fue.

Las canciones de Soledad me acompañaron en mis crisis de asma, mis problemas para dormir. Me acompañaron el día en el que, en un arranque de locura, decidí regalar todas mis cosas y quedarme únicamente con mi currículum vitae; el día en que sentí que no me hallaba en Lima y decidí adentrarme entre la nieve y el frío de Anchorage (Alaska). Aquella noche que tuve la oportunidad de verla, en silencio, grité gracias.

Hice cola para, al término del concierto, poder saludarla. Quería decirle muchas cosas, pero cuando la tuve cerca, el silencio se apoderó de mí. Pero, claro, “el silencio tiene su propio lenguaje”. Al término de unos segundos, cuando nos tomamos una foto, la abracé y hablé desde el silencio, y recordé que tenía un regalo para ella, “una imagen de San Francisco de Asís”, Patrón de mi pueblo y a quien casualmente se le celebra una fiesta en el mismo día en que nací. “Sole, me traje esto de una peregrinación que hice a Asís y te lo quiero regalar”, le dije. Ella me lo recibió diciendo “muchas gracias”.

Soledad Pastorutti ha vuelto. Su más reciente álbum se titula "Vivir es hoy". Fue producido por Gianmarco, en Buenos Aires y California. La acompañan Carlos Vives y Santana. La acompañan también cientos de buenos deseos, corazones emocionados y el recuerdo de Mercedes. Su sucesora está nuevamente cantando para nosotros.

(*) Correo electrónico: hola@filibertocueva.com