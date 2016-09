Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 02:44h

Existen diferentes formas de sacarle la vuelta a la ley, pues existen mafias organizadas que controlan casi la mayoría de las licitaciones. Y, aunque parezca mentira, estos procesos están direccionados para que la empresa que más “aceita” sea la que gane. Al parecer el último proceso de licitación que se dio en la Sunat estaría direccionado y un postor con menos personal que las bases -indican- resultó siendo ganador. Lo propio ocurre en otros procesos de licitación que se ejecuta en la administración regional, seguiremos contando y los direccionamientos continuarán siendo los más evidentes, pero como no hay una entidad de control independiente en cada institución pública, lamentablemente estos actos dolosos y contrarios a la ley continuarán sucediendo. Porque los contratistas van a la “segura” y no pierden tiempo en negociaciones baratas, hacen funcionar la “aceitadora” y así empieza con la acumulación de dinero fácil.

Pero ¿cómo es que se realiza este negociado? Una fuente cercana a la administración regional y que otrora era encargada de redactar las bases nos dijo: “ahora las cosas han cambiado, el presidente regional pone a personal de su confianza en el área de contrataciones, y esas personas son de estrecha confianza, y como ellos están en el gobierno entre los miembros de confianza extrema se conforman los comités de licitaciones y en las bases ya están direccionados para una empresa que ellos quieren que gane, ponen algunas trabas que la mayoría de las empresas no van a conseguir por el corto tiempo, y de esa forma la empresa que ganará por decisión del gobernador, siempre sale ganador del proceso de licitación, el notario, solamente observa que no exista el direccionamiento al momento de la apertura de sobre, pero no sabe las negociaciones previas”; por eso es que empresas que tienen sanciones o que cambiaron de personería jurídica ganan, aunque sobre algunos de los propietarios ha caído una sanción.

Entonces, para las licitaciones alguien debe poner la cascabel al “gato” y los direccionamientos no deben ser parte del folklore administrativo, porque no solamente la entidad pierde (las obras o contratos casi nunca se cumplen conforme al término de referencia del proyecto de inversión o servicio y como casi es normal, las empresas privadas siempre están solicitando ampliación de presupuesto y tiempo para culminar con la obra y los supervisores caminan en función a la empresa contratista), entendiendo que es una forma de corrupción donde la única forma de poder evidenciar el direccionamiento es analizar minuciosamente los términos de referencia de las bases para la licitación pública y la trayectoria de las empresas postoras y la de sus promotores. Por lo demás, solamente es una sospecha, aunque existan fotos celebrando la buena pro, donde el empresario y el presidente de la comisión salen felices libando licor y compartiendo una amena reunión o algo más.