Escribe: Rolando Waldo Gómez Poma | Opinión - 04:10h

Desde que algunos despistados dirigentes salieron orondos a los medios de comunicación gritando a los cuatro vientos que ya tienen más del cincuenta por ciento de firmas para que el jurado nacional de elecciones valide el proceso de revocatoria del alcalde puneño Iván Flores Quispe, sinceramente el caos y el desorden se apoderaron de la ciudad lacustre, en el último año del gobierno municipal liderado por Luis Butrón se construyeron los pasajes peatonales, con la intención de que ninguna unidad vehicular transite por estas calles, éste propósito al principio de cumplió a cabalidad, pero ahora ya parece que nadie respeta esa disposición municipal, es más en algunos sectores se ha convertido en verdaderos estacionamientos de unidades motorizadas menores, incluso a pocos metros del Banco de la Nación y ni qué decir de otras vías destinadas para el acceso solamente peatonal.

Entonces, el centro de la ciudad de Puno ahora es un caos, inclusive los vecinos que de la noche a la mañana elevaron considerablemente sus réditos económicos por la construcción de los pasajes peatonales, aperturaron nuevos establecimientos comerciales y no dudaron en resguardar las tranqueras instaladas en los accesos a los pasajes peatonales, hoy también estacionan sus vehículos las 24 horas del día. Los más impertinente son los taxistas, quienes en éstas calles angostas aceleran lo más que puedan o en su defecto parecen estar en competencias automovilísticas, no importando que los transeúntes de la tercera edad o niños estén deambulando tranquilamente por éstos accesos.

Nadie está en contra de cualquier acto democrático (el elegir y ser elegido, revocar el mandato, libre tránsito y acceso…) las voluntades populares seguramente se verán reflejados en las urnas, pero por ésa actitud impropia de unos dirigentes mezquinos y ladinos, el desarrollo de Puno no se puede ni debe detener, es aquí donde se conoce el ímpetu y la talla de gobernante, es en esta etapa de la vida democrática donde el alcalde y su cuerpo de regidores, terciados por sus funcionarios de primera y segunda línea tienen que asegurar la gobernabilidad y el respeto a las disposiciones municipales, aunque parezca trillado, imponer el principio de autoridad, siempre será difícil pero no imposible, es hora ya de que éstos pasajes peatonales sirvan a ese propósito, algunas zonas ya están deteriorándose por el paso de las unidades vehiculares y en otras partes ya inclusive se “birlaron” las tranqueras y las cadenas y eso no puede ni debe seguir pasando en la ciudad del lago.