Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 08:58h

Luego de la firma de paz entre la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y el Estado de Colombia, hace una semana, la población electoral de ese país acudió ayer a las urnas para dar su veredicto sobre si está de acuerdo o no con todos los puntos del documento firmado, dejando un resultado impensable. En efecto, tras el plebiscito, ganó irrefutablemente el desacuerdo con la paz, con lo que se vislumbra un futuro nada alentador. Aunque se supone el inicio de un nuevo proceso de renegociación en algunos puntos del acuerdo, siendo el punto más crucial la participación ideopolítica en la vida política de la sociedad colombiana, además que el gobierno en ejercicio, al parecer, ya no cuenta con la aceptación popular y todo ahora podría ser balotado por el sistema de representación popular en el legislativo.

Según las fuerzas políticas contrarias al acuerdo de paz, enfatizaron que el Estado hizo una descomunal campaña para que la población colombiana vote por el sí, el mismo que causó mucha indignación, entendiendo que la corriente política del presidente Juan Manuel Santos estaría pactando una alianza con los rebeldes para continuar con su mandato, por lo tanto los acuerdos de paz firmados con las FARC, no serán implementados conforme a los resultados del plebiscito y ahora se espera que los países garantes puedan ejercer esa cualidad, al tiempo que los adeptos al No, hoy pide en las calles que el presidente colombiano dimita, porque hubo compromisos que parecieron una entrega del país a las fuerzas armadas revolucionarias colombianas.

Según fuentes extraoficiales colombianas, los alzados en armas en Colombia no superan más de diez mil individuos, los cuales tienen su principal instrumento para amasar dinero el resguardo a diferentes cárteles de la droga. Según reportes al 99% de las mesas de votación escrutadas el 49,7% de los votantes prefirieron el Sí, mientras que el 50,2% marcaron la opción del no a los términos de referencia del acuerdo de Paz. El principal escollo que causó revuelo popular es cuando el Estado reconocerá como partido político a las fuerzas revolucionarias colombianas, porque este grupo alzado en armas permanentemente violó los derechos humanos de personas comunes y políticos, quienes sufrieron secuestros, violaciones, extorsiones. Por ello, de llegar a acceder al gobierno se pondría en peligro la gobernabilidad en democracia, además que oficiales que se prepararon para sofocar a los narcoterroristas podrían ser perseguidos oficialmente. Entonces, el No a la paz ganó en Colombia, las autoridades de ese país y los países garantes deben valorar un plan B para proseguir con la pacificación y buscar el consenso en el legislativo, pero sin dar concesiones políticas a los elementos de las FARC.