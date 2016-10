Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 01:16h

Con la publicación de las nuevas leyes y reglamentos, donde se santifica la labor policial y al ciudadano se le criminaliza, al parecer el espíritu de la igualdad ante la ley queda al margen, porque los custodios del orden hasta el momento se están extralimitando en sus funciones, ocasionando una gran crisis de identidad con la labor policial, porque sencillamente los ciudadanos, conductores de unidades vehiculares y pasajeros de las diferentes rutas, identifican a los efectivos policiales como “coimeros”, “chantajistas”, entre otros adjetivos. Y es que los ciudadanos no dejan de tener razón, porque en cada operativo policial solamente unos cuantos individuos uniformados detienen a las unidades motorizadas e “inventan” infracciones, y si los conductores reclaman por la presencia del representante del Ministerio Público para que resguarde sus derechos, este simplemente nunca supo de la realización de los “operativos policiales”, y como el policía tiene el “poder” en sus manos, entonces nadie puede ni siquiera levantar la voz de protesta, porque inmediatamente es aprendido compulsivamente, bajo el argumento legal de la “resistencia a la autoridad”.

“A mí el coronel de Juliaca me pide resultados, por eso hago operativos y si usted me pide la presencia del fiscal, aquí yo soy el comisario y también la ley, así que si sigues molestando te voy a imponer otra papeleta más grave y voy a detener tu vehículo, así que no me molestes”, dijo envalentonado un regordete suboficial dizque comisario en Caracoto, cuando el suscrito pidió el favor a un amigo para que en su unidad vehicular traslade unas cajas desde Juliaca hasta Puno. El operativo se realizó en las inmediaciones de Caracoto, con esta actitud este efectivo transgredió sus funciones e hizo entender que por orden superior tiene que poner papeletas y ni siquiera redactó la papeleta un efectivo asignado a la Policía de Tránsito, este solo hecho constituye una grave falta administrativa del subalterno, pero como estamos en un país donde el ciudadano es un criminal, entonces la ley la fabrican los policías. ¿Qué dirá inspectoría policial? ¿Este tipo de operativos tienen que rendir resultados? ¿Es o no necesaria la presencia del señor fiscal para brindar los derechos a los ciudadanos? Parece que nunca obtendremos respuestas positivas al respecto.

Puno, en los últimos nueve meses, se está desangrando a consecuencia de una inoperancia humillante de los efectivos del orden; a cada hora los medios de comunicación informan sobre un atraco, asalto, violación, homicidio, y nadie puede hacer frente a esta oleada delictiva. Según fuentes del cuerpo policial, amasar fortuna no está en perseguir al delincuente, hacer fortuna está en “pastear” al delincuente y sagradamente cobrar un cupo por “protección”. O buscar un puesto como comisario en puestos claves o simplemente ser “asignados” en lugares donde se pueda “cosechar”. Por esta forma de pensar es que la delincuencia nunca será combatida conforme los disponen los reglamentos internos del cuerpo policial, nadie está en contra de los operativos, pero esos “operativos” tienen que tener la certeza de la seguridad y el resguardo legal que otorga un fiscal. Finalmente, todas las papeletas deben ser impuestas por los policías adscritos a Tránsito y no por acción directa del encargado de resguardar la seguridad y el orden en una delegación policial.