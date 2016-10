Escribe: Juan Carlos Callacondo Velarde | Opinión - 10:15h





¿Está usted de acuerdo con la gestión de su alcalde? ¿Podría darle una oportunidad más? Sin duda, un alcalde es la representación del poder político en un espacio local. Cuando los ciudadanos exigen a su alcalde resolver todos los problemas que tienen, tienen toda la razón. Porque el alcalde tiene el poder del Estado y también el poder político. Como tal, tiene toda la responsabilidad de buscar el bienestar general de su población en todos los campos, así este no sea de su competencia.

El grupo parlamentario fujimorista de Fuerza Popular está impulsando en el Congreso la modificación de la ley que prohibía la reelección inmediata de alcaldes; esta iniciativa, que está buscando el consenso en otras bancadas para permitir una sola reelección para alcaldes, mas no de gobernadores, ni congresistas, tiene como tesis central que cuatro años es muy poco para gobernar y que muchos alcaldes se quedan solo “en el aprendizaje”. Si cuatro años es muy poco tiempo para gobernar, también habría que aplicar ese mismo razonamiento para los gobernadores, para la presidencia de la República. Habría que comprender que para ellos sí es suficiente tiempo cuatro y cinco años, mas no así para los alcaldes. Ese sustento no tiene mayor asidero.

Más allá de allá de esa inconsistencia, esta es una iniciativa impopular, no aborda la compleja problemática de los gobiernos locales y el desencanto popular. Nuestras autoridades han perdido o pierden, con mucha facilidad, su representación legítima; lo legítimo entendido como pérdida de confianza del pueblo. Los electores endosan un voto con la esperanza de tener buena representación que resuelva los fuertes problemas que nos aquejan en un espacio reducido como es un distrito. Nuestros grandes problemas están a la vista, y son la seguridad ciudadana, el servicio de transporte público, el recojo de basura oportuna, parques y plazas adecuadamente cuidados, gestión de obras menudas y de envergadura, además de otros, como servicios municipales a los que acuden diariamente. En suma, la gente ha perdido la confianza al valor público de la gestión municipal. Con la iniciativa de reelección no se restituye la confianza de la autoridad.

Otro problema importante es la función de los partidos políticos en un espacio local. El ser electos por organizaciones locales no es ninguna garantía para la consolidación democrática. Cuando los vecinos expresan su desesperanza con la gestión municipal se quejan de la incapacidad de los partidos políticos. Si los alcaldes y funcionarios públicos no poseen formación política ni mucho menos gestión pública, siempre demorarán en aprender y obtener las capacidades necesarias para guiar el desarrollo de sus pueblos. La formación de los cuadros políticos es una función de los partidos políticos, por eso deben captar buenos candidatos, formarlos y acompañarlos en la gestión municipal. La ley no fortalece la presencia en partidos políticos en la gestión municipal.

Otro gran problema es la percepción de corrupción generalizada dentro de la municipalidad, la cual muchas veces es promovida por los mismos proveedores, bajo el auspicio de la autoridad. La obligación del diezmo para la autoridad es una ley implícita en la negociación con el Estado y la autoridad, esto visto por los trabajadores, en muchos casos casi automáticamente emulado, entrándose en actos de corrupción. De allí que deviene esta frase en elecciones que “toda reelección es corrupción”. Y, a pesar que la Contraloría tiene todas las leyes anticorrupción, las mafias de corrupción pueden más.

La propuesta de ley no analiza las causas que generan el desencanto popular con el gobierno local. No propone una reforma integral y, como tal, solo es una iniciativa politiquera y no política. Solo se está pateado la pelota para adelante y no se está buscando resolver los problemas que siempre se repetirán. Al final el veredicto siempre viene del pueblo y muchas veces siempre es justo.