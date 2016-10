Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 09:35h





Luego de que la Municipalidad Provincial de Puno instalara semáforos en lugares estratégicos y de mucha afluencia de personas, al parecer el transporte motorizado en la ciudad de Puno se ralentiza, lo que provoca ira y desazón tanto para los pasajeros como para los conductores, peor aun cuando para todas las rutas urbanas no se tienen paraderos formales. Aunado a una creciente multiplicación geométrica de empresas de taxis, mototaxis y triciclistas, con lo que la congestión vehicular es constante y crítica.

La instalación de los semáforos está bien, porque las calles ya no podían cruzarse salvo corriendo o capeando las unidades vehiculares, pero el problema radica la poca fluidez del transporte, ya que no existe una adecuada planificación de rutas, desconcentración de unidades vehiculares y zonificación para determinados servicios. Por ejemplo, uno de los problemas con más caos es el que se presenta en el jirón Carabaya, precisamente en el frontis de la institución educativa primaria e inicial de la Gran Unidad Escolar San Carlos; este jirón es de doble vía, los propietarios de unidades vehiculares estacionan sus vehículos a la vera de ambas aceras y ocasionan un atolladero insalvable. Lo propio ocurre con otras arterias de la localidad, donde los principales infractores a las reglas de tránsito son precisamente los conductores de mototaxis, tricíclicos y taxis.

Al parecer los inspectores de tránsito no se dan abasto o no tienen la autoridad para hacer respetar las disposiciones de tránsito urbano, pero los que sí deberían actúan con el imperio de la legalidad son los amigos asignados a la Policía de Tránsito, pero como estos personajes no tienen las ganas de servir a la ciudadanía, más se les ve en algunas zonas céntricas perdidos con un móvil, no importándoles el cumplimiento de sus deberes. Hace poco hubo una presión mediática por parte de los “transportistas” y los señores pretenden la reapertura de algunos pasajes peatonales, es más cuando les apetece circulan sin rubor por estas calles, entonces la gestión municipal liderada por Iván Flores ha perdido el principio de autoridad, porque estaría cediendo ante cualquier pedido con tal de que los “revocadores” no tengan más adeptos. Esta actitud genuflexa no debe permitirse en la ciudad de Puno.