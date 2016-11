Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 02:23h

El júbilo de otrora parece decaer, las críticas de interesados no sacian y continúan agriamente con su dolor, las instituciones culturales no cesan en promover lo nuestro, se identifican con el pasado histórico. Ya quedaron atrás los debates del fundacionismo o el traslado, ahora solo queda la reflexión sobre lo que significa la ciudad de Puno para el desarrollo nacional. Puno hoy cumple su 348 aniversario, existe en la agenda una serie de oportunidades truncas, las aspiraciones futuristas siempre están presentes en los coterráneos, ningún advenedizo a político podrá quitarnos los honores ganados durante estas tres centenas y medio, siempre altivos mirando el futuro que nos depara; por lo pronto tenemos una agenda inconclusa y ya debemos empezar a delinear un verdadero derrotero político o social.

Hemos estado atentos al discurso del alcalde de la Ciudad Lacustre, casi siempre los informes quedan en un listado y las proyecciones de carpeta no se tangibilizan en acciones de campo. No debemos anquilosarnos en el pasado histórico, es hora de cambiar de visión de gobierno y los proyectos de gran envergadura tienen que servir para que la ciudad de Puno garantice calidad de vida a sus ciudadanos; nuestro principal problema es la deficiente dotación de agua potable y perjudicial trasunta la evacuación de aguas servidas. Puno no cuenta con un Plan Director de Crecimiento Urbano con las especificaciones técnicas de ley, las habitaciones crecen como mejor parezca al propietario del bien inmueble, los acabados son desastrosos y solo los “tontos” respetan el metrado de las calles, mientras que las áreas urbanas a cada minuto son reclamadas por “propietarios” advenedizos…

Es momento de reflexionar sobre qué queremos para el futuro (creo que cada año las autoridades dan elocuentes discursos y ni una línea de ese discurso es real); gobernar no solo es administrar los recursos e imponer a personajes ímprobos en algunos puestos laborales; gobernar es imponer el principio de autoridad, esa autonomía es una fortaleza no solo para la autoridad sino también para los vecinos. Desde el diario “Los Andes” les deseamos que el desarrollo de la ciudad de Puno continúe, la historia demostró que durante 88 años hemos redactado como institución imparcial el avance y el fracaso de los diferentes gobiernos, y hoy estamos esperando que las autoridades locales y regionales dialoguen en el mismo idioma, por lo pronto la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas es una necesidad imperiosa, no podemos relegar el sistema de represamiento de agua de la zona Malcomayo para asegurar agua para los vecinos. Luego aprobar un plan catastral conforme lo indican las especificaciones técnicas y finalmente, desde el municipio, disponer planos de construcción que los vecinos elijan para consolidar un crecimiento urbano planificado. Feliz aniversario, ciudad de Puno.