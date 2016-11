Escribe: Ludwig L. Loza Herrera | Opinión - 01:00h

ANTECEDENTES.

Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Cómo así?

Anualmente, desde cada 1 de febrero, Puno vive la Festividad de la Virgen Candelaria, el evento más grande del país en su género, complementándose ello con la riqueza que a través de “Puno Capital del Folklore Peruano”, se exhibe por lo menos durante los 10 días siguientes. En tal periodo resalta la fe católica y devoción a la Santa Patrona por parte de los habitantes de la Ciudad Lacustre, con el marco especial de la música, la danza y la algarabía general, percibiéndose a la par la peculiar participación de los turistas extranjeros y de visitantes nacionales procedentes del macro sur, centro y norte del país, que al final retornan a sus lugares de origen sumamente encantados, pero también mortificados por hechos negativos que tienen que ver con las deficiencias que se dejan entrever en la organización.

Lo dicho, sumado a otras costumbres, obliga a que tengamos presente el cómo se logró que la Festividad referida sea nominada como “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, merced a la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO.

El año 2011, la Dirección de Patrimonio Inmaterial de Ministerio de Cultura-DPI, incluyó en su agenda 2012 la elaboración del expediente de postulación de la Festividad Virgen de la Candelaria, que exigía lo siguiente:

• Formulario ICH 02 debidamente completo en inglés o francés. Incluyendo un Plan de Salvaguardia donde se presentan los compromisos de cada institución que participa en la nominación.

• 10 fotografías recientes de la expresión en alta definición acompañadas con formulario de cesión de derechos de autor.

• Un documental en video de un máximo de 10 minutos de duración acompañado con formulario de cesión de derechos de autor.

• Documentos que demuestren el consentimiento y participación de los portadores en la elaboración del expediente.

• Plan de Salvaguardia.

El Plan Especial de Salvaguardia (PES), tiene dos dimensiones:

1- Es un acuerdo social orientado a garantizar la viabilidad del Plan.

2- Es una herramienta de gestión que le ayuda a una comunidad o grupo social a conocer mejor, proteger, hacer visible y fomentar las manifestaciones de su cultura, es decir, a gestionar y salvaguardar su patrimonio.

¿Para qué se formula el PES?

El objetivo general del PES es fortalecer los procesos sociales de las comunidades y grupos para gestionar y salvaguardar de manera autónoma su Patrimonio Cultural Inmaterial. Este objetivo es el que en el futuro orientará todas las actividades propuestas en el PES.

Sobre el proceso de elaboración del expediente de postulación de la Festividad Virgen de la Candelaria de Puno, recurrimos al despacho de Gary Francisco Mariscal Herrera, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y Secretario Técnico del Comité de Salvaguardia de la Festividad Virgen de la Candelaria, quien resumió la siguiente secuencia:

Año 2012.

Del 1ro. al 15 de Febrero, un equipo de antropólogos de la DPI se trasladó a la ciudad de Puno para realizar el registro del antes, durante y después de la Festividad. El 25 de abril se realizó la primera reunión de coordinación con todos los involucrados en la Festividad, donde se presenta el primer borrador del expediente en el formato de la UNESCO.

El 24 de mayo se instaló el Comité para la elaboración del expediente de postulación de la Festividad Virgen de la Candelaria de Puno. Instituciones que participaron: Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de Puno, Universidad Nacional del Altiplano, Obispado de Puno,Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, Instituto Americano de Arte, Colegio de Antropólogos, Federación Regional de Bandas de Músicos Puno, Federación Regional de Bordadores y Mascareros de Puno, e investigadores independientes.

Año 2013.

El Comité concluyó su trabajo y envió, a la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio

de Cultura, el expediente. Con el visto bueno de tal dependencia, en marzo el Estado Peruano, a través del Ministerio de Cultura, representación por el entonces Ministro Dr. Luis Alberto Peirano Falconí, presentó el expediente a la UNESCO para el proceso de traducción y otros actuados.

En agosto se continuaron las reuniones, estableciéndose la necesidad de conformar un Comité de Salvaguardia.

Año 2014.

En febrero se instaló el Comité de Salvaguarda, con el objetivo de implementar las acciones de Salvaguardia planteadas en el expediente presentado a la UNESCO.

El 27 de noviembre, la Festividad Virgen de la Candelaria fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La delegación peruana que se hizo presente en París (Francia), estuvo conformada por el Dr. Luis Jaime Castillo Butters-Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sra. Soledad Mujica Bayly-Directora de Patrimonio Inmaterial, Obispo Jorge Carrión Pavlich y el Arq. Gary Mariscal Herrera, expidiéndose por parte de la UNESCO el documento que se transcribe a continuación:

“UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.--- Intangible Cultural Heritage.

9 COM

10:34 Paris, 27 Noviembre 2014. Original: English.

Decisión 9.COM 10:34.

El Comité.

1. Toma nota de que el Perú nominó a la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno (N. 00956) para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:

La Festividad de la Virgen de la Candelaria, celebrada cada mes de febrero en la ciudad de Puno, incluye actividades de carácter religioso, festivo y cultural, que dan cuenta de las tradiciones católicas y de los elementos simbólicos de la cosmovisión andina. La fiesta se inicia a principio del mes, con una misa al amanecer, seguida por una antigua ceremonia de purificación. Un acto litúrgico a la mañana siguiente continúa con una procesión eléctrica, donde la imagen de la Virgen es llevada en alto por las calles, acompañada por música tradicional y danza. La festividad continúa con dos concursos que convocan a varios miles de danzantes y músicos de toda la región. Los practicantes principales son habitantes rurales y urbanos de la región Puno, pertenecientes a los grupos étnicos quechua y aymara. Muchos emigrantes de Puno también regresan a participar, reforzando el sentido de continuidad cultural. Tres federaciones regionales de practicantes cooperan en la organización de la festividad y preservan el conocimiento tradicional y los saberes asociados a la danza, la música y la confección de máscaras. Los ensayos y los talleres de confección, son el espacio donde estos saberes se transmiten a las generaciones más jóvenes. La festividad se clausura con una ceremonia para la Virgen, una parada de veneración y misas de despedida.

2. Decide que, por la información incluida en el expediente, la nominación satisfice los siguientes criterios para inscripción en la Lista representativa:

R.1. Al combinar rituales religiosos con tradición musical, danzas y artesanía, la Festividad de la Virgen de la Candelaria, reúne a las comunidades quechua y aymara de Puno y de la región circundante, las que heredaron este conocimiento y saberes de sus mayores y los transmiten a los jóvenes, otorgándoles un sentido de continuidad y pertenencia.

R.2. Su inscripción en la Lista Representativa puede contribuir a la toma de conciencia respecto a la habilidad que tienen el patrimonio cultural inmaterial de crear espacios de intercambio y cohesión social; así como de celebración de la diversidad de creencias religiosas y expresiones culturales, como testimonio del respeto y el diálogo entre comunidades.

R.3. Las medidas de salvaguardia que reflejan el esfuerzo conjunto y el compromiso de las asociaciones comunales, de las instituciones del gobierno local, regional y nacional, así como de las universidades, incluyen actividades de formación y promoción, elaboración de inventarios e investigación.

R.4. La Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, junto con las asociaciones comunales, los gobiernos locales y regionales, así como las instituciones académicas, participaron en todas las etapas de la elaboración de la nominación; las comunidades involucradas otorgaron evidencia de su consentimiento libre, previo e informado.

R.5 La Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2003 por el Ministerio de Cultura; estas declaratorias están respaldadas por el expediente preparado por los portadores de la comunidad involucrada.

3. Inscribe La Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

4. Toma nota de que la música, las danzas y las artesanías, no son el objeto principal de la nominación, como se indica en el expediente, y que algunas expresiones asociadas con la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, son compartidas por las comunidades andinas de la región.

5. Recuerda que la inscripción en la Lista Representativa no implica exclusividad”.

Por otra parte, es importante referir que la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tiene como objetivos:

• Dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial.

• Lograr que se tome mayor conciencia de su importancia

• Propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural.

Pasados dos años y nueve meses de haberse instalado el Comité de Salvaguarda, su Secretario Técnico dio a conocer que las principales acciones ejecutadas, las cuales son:

Realización de propuesta de modificación a las Bases del Concurso de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno 2013 y 2014.

Elaboración de borrador de Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación de las acciones de Salvaguardia.

Elaboración del Estatuto Interno del Comité de Salvaguardia.

Elaboración del Organigrama del Comité.

Concreción del Convenio Marco de Cooperación, el mismo que fue firmado por todas las instituciones.

Otro acontecimiento que se generó en la Ciudad Lacustre fue la entrega del certificado otorgado por la UNESCO, el domingo 02 de febrero del 2015, acto cumplido en el atrio de la Basílica Menor de Puno, a través del cual Ollanta Humala Tasso, por entonces presidente de la República, fue el portador del documento histórico entregando al Obispo de la Diócesis de Puno y copias del mismo al gobernador regional de Puno, Juan Luque Mamani, así como a Iván Flores Quispe, alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, y a Javier Ponce Roque, expresidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura, mediante la representante de la UNESCO en el Perú y funcionarios del Ministerio de Cultura.

El documento que muestra dos logos de la UNESCO, traducido del inglés al castellano, contiene el texto siguiente:

“Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

Patrimonio Cultural Intangible.

Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible.

El Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible ha inscrito

Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno

En la lista representativa de patrimonio cultural intangible de la humanidad, tras la propuesta de Perú.

La inscripción en la lista contribuye a asegurar una mejor imagen del patrimonio cultural intangible y el cuidado de su significado para fomentar el diálogo que respecta la diversidad cultural.

Fecha de inscripción 27 Noviembre 2014. Director-General de la UNESCO Irina Bokova”.

PUNTOS DE VISTA.

Estamos solo a poco más de ochenta días y no percibimos nada puntual y relevante respecto a la organización de la próxima Festividad de la Santísima Virgen Candelaria. En estos días, por otras circunstancias, mucho se habla de un lapso de cien días; entonces, por qué no referirnos a ochenta días más que quedan para la ejecución de la nueva versión de la citada festividad.

Muchos puneños y puneñistas se llenan la boca desde fines de diciembre hasta febrero de cada año, hablando sobre la fiesta suntuosa de la Santísima Virgen Candelaria; pero la mayoría de lo dicho va a saco roto, sin que nadie con autoridad tome debida nota de las opiniones, no todas razonables desde luego. ¡Qué lástima, por la venerada Virgen y la ciudad de Puno!

A su vez, los presidentes de la Federación Regional de Folklore y Cultura van pasando y pasando y nadie hizo algo concreto y radical, para poner coto a la deficiente organización que se percibe, sobre todo, en la ejecución de la Fiesta de Octava, incurriéndose en más de una improvisación.

El denominado “lanzamiento” de los últimos años en lo que concierne a fecha y sede, observable porque gran parte de turistas extranjeros programan sus viajes por vacaciones con mucha anticipación por la formación cultural que tienen, incluida en ella la disciplina y el orden. Sobre la sede, definitivamente esta ciudad debió estar descartada por obvias razones. Pareciera no tenerse la menor idea de lo que es o debe ser un espectáculo internacional de alto nivel.

El lanzamiento de la Festividad -pionero a escala nacional- en el Gran Teatro Nacional del Perú, si bien alcanzó éxito no logró el propósito e impacto que los puneños y puneñistas anhelaban. La ciudadanía nacional, por lo menos, no vio lo que acontecía en el citado Teatro. No se está haciendo uso de las novedosas tecnologías de internet, cuando se la tiene al alcance. Debe hacerse orientado a la población del exterior del país. Es urgente reestructurar estrategias para realmente promocionar la Festividad y lograr que más turistas extranjeros gocen de lo que tiene la Capital del Folklore Peruano. El lanzamiento de la Festividad requiere ya un nivel internacional, de lo contrario no se habrá avanzado nada.

Desde décadas atrás, a través del Decano de la Prensa Regional, como es el Diario “Los Andes”, y Radio “La Voz del Altiplano”, hemos cuestionado lo referente a la organización de la Festividad de la Patrona de Puno. La organización, por lo menos en los tres últimos años, debió licitarse convocando a empresas nacionales y también internacionales, a efectos que la ganadora asuma total responsabilidad y de esa manera la Festividad alcance la prestancia y nivel que ya requiere. Mientras se siga con lo tradicional, seremos testigos de mayores cuestionamientos. Por qué no entender que a los presidentes y delegados de conjuntos que constituyen el corporativo de la Federación, ya les quedó muy grande el evento y que, consiguientemente, el desprestigio se acrecienta.

En todo caso, lo menos que se debió hacer es constituir un patronato. El denominado “apoyo” a la Federación, por parte de principales instituciones públicas con sede en esta ciudad, origina entredichos, problemas y acusaciones mutuas, buscándose al final “chivos expiatorios” al resultar mal las cosas.

¿Dónde están los dineros que hace muchos años mediante cuenta bancaria, según exdirectivos de la Federación, se empezaron a depositar para la construcción de un Santuario? Si así pudo ser, ¿quién fue el presidente y directivos de turno, que “a lo macho” desconocieron la decisión de sus homólogos anteriores y se levantaron los dineros, sabe Dios para qué destinos? ¡Qué decir de algunos informes económicos de gestión que no se dieron! ¡Qué decir del “san benito” que se baila por devoción a la Virgen!

El mayor problema en el desarrollo de la Festividad, es la denominada ruta de la parada folklórica. Al respecto, también considerable tiempo atrás, hicimos públicos nuestros puntos de vista. Por lo siempre escuchado, el único argumento para porfiar con las céntricas calles de la ciudad, es la ubicación del Templo San Juan, que según los historiadores de Puno fue destinado para los indígenas; si ellos merecieron algo de respeto, ¿por qué se dispuso que se denomine Santuario? Porque ahí permanece la Virgen, lo cual no nos parece una justificación valedera. ¿Acaso no es una muestra de falta de iniciativa, por decir lo menos, el no haberse construido un verdadero y propio Santuario para la Santísima Virgen? La realidad y los hechos actuales imponen la construcción aludida en zona adyacente a la avenida Costanera y asunto solucionado para una serie de problemas que confrontan propios y extraños, que se hacen presentes en el desarrollo de la Festividad. No siendo deseo nuestro causar incomodidad alguna a nadie, solo preguntamos: ¿Es tan difícil cambiar de ser conformista o pusilánime, a pro activo?

Por su parte, los diversos actores de la Festividad, en un acto de mea culpa y dando un giro de 360 grados a su accionar, debieran asumir acciones innovadoras y de proyección, dejando de lado algunas actitudes, como entusiasmo simple, presión interesada, emoción disfrazada, seudo fe, nocivo yoísmo, costumbre obsoleta, negativa mezquindad y cuestionado egoísmo; y de una vez por todas decidir abrir puertas y ventanas para delinear actividades tendientes a renovar si es posible todo; así, por ejemplo, definiéndose para el futuro una ruta que permita la excelente Parada de la Festividad. La idea retrógrada de un grupo de feligreses, cual es mantener la ruta por parte del centro de la ciudad y adyacentes, a la cual se acogen incluso algunos religiosos autoritarios, debe desecharse sin más ni más; porque estamos en etapas y realidades diferentes a las del pasado y decirles a ellos “basta”. El prurito de mantener el Santuario actual, infraestructura física considerada ya inaparente o inadecuada por gran parte de la población, dadas las razones y circunstancias actuales, debe ser objeto de una seria evaluación y estudio técnico, a fin de proyectar acciones acorde al nivel y prestancia de la Festividad y de la situación geopolítica de la capital de región, y paralelo, por qué no, al modernismo arquitectónico. Complementariamente, ¿acaso no puede tomarse en cuenta las determinaciones y actitudes no conservadoras, que viene emprendiendo o poniendo en práctica la actual y máxima autoridad mundial de la Iglesia Católica? Y vaya que tiene respaldo en todos los continentes, por parte no solo de quienes profesan dicha religión...

Se hace ineludible un cambio de política de trabajo o de gestión en las autoridades y dirigencias de turno de nuestro medio; ya no más “dueños del espectáculo” que más bien orientan su accionar hacia intereses personales e incluso políticos partidaristas. ¡Qué tal manera de expresar la fe que dicen tener a la Santísima Virgen! Es hora de poner coto a falacias encubiertas en la fe que pregonan junto a danzarines; es imprescindible direccionar el destino de los ingresos económicos hacia la concreción de necesidades prioritarias y apremiantes, como es un Santuario y un escenario perenne para mega eventos, similar a los que cuentan otros países. Estas y otras innovaciones, como es obvio, dirigiendo la mirada visionaria hacia el Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad y la real Capital del Folklore Peruano.