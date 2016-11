Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:28h

Para los puneños conscientes de nuestro medio ambiente, las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski significan una afrenta a nuestra identidad regional, porque la zona peruana del Titicaca no tiene los índices de contaminación como lo tiene la zona boliviana; es más, esa nación vecina no tiene un verdadero plan estratégico para frenar los ductos contaminantes emanados de los desagües de la ciudad del Alto La Paz (que tiene más de un millón de pobladores), pero la falta de conocimiento de nuestra realidad medioambiental por parte del mandatario nacional hizo que este dijera tamaña “mentira” y nuestras autoridades nunca se pronunciaron sobre este dislate. Nuestras zonas contaminadas están en la zona baja de la ciudad de Puno y el afluente del río Coata (río contaminado por los deshechos juliaqueños) y en otras zonas las aguas del Titicaca, siguen límpidas y con vida orgánica boyante.

Ya pasaron los cien días de gobierno del presidente Kuczynski y los estudios de campo sobre las plantas de tratamiento de aguas servidas no avanzaron y continúan entrampados, atrás quedó el ofrecimiento de la “celeridad”; a este paso, seguro que el proyecto anhelado por los puneños no se ejecutará por lo menos en lo que resta del presente año. Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda y Construcción indicaron que ahora el impasse está en la forma en que se llevará el mantenimiento luego de construido y entregado las plantas de tratamiento. Solamente en este proceso se requiere una ingente cantidad de dinero, por lo que personal especializado debe ser incorporado para realizar esta labor y el Estado Peruano no está dispuesto a desembolsar el costo que significa esta operación rutinaria.

Con el estrés hídrico en el altiplano, una fuerte insolación durante el día y el aumento considerable de la evaporación del agua en todo el espejo acuífero del Titicaca, hasta la fecha el descenso del nivel es ya alarmante. Uno de los factores negativos es la utilización del agua de los ríos para la minería ilegal, desvío de afluentes a sementeras y con fines de riego y la sequedad de los principales manantes de aguas subterráneas en las zonas altas de las provincias de El Collao y Chucuito-Juli, el mismo que está proveyendo el líquido elemento a sistemas especialmente construidos para “trasvasar” el agua a otras regiones. Por ello, si no se toman las medidas correctivas que el caso requiere, simplemente estaremos espectando la desaparición del Titicaca.