Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 01:00h

La defectuosa implementación de un Plan Regulador de Rutas y Vías hace que la ciudad de Puno se inunde de unidades motorizadas de transporte de personas entre privados y de uso público; esto, aunado a las estrechas calles del centro histórico, hace del servicio de transporte un verdadero caos, el mismo que es por el momento incontrolable para las autoridades locales, quienes tratan de implementar un Plan Regulador de Rutas deficientemente elaborado y que no contempla tantas empresas y unidades motorizadas, por lo que este rubro empleable pasó a la clandestinidad y por ello estos empresarios (mercenarios del transporte público) quieren imponer sus reglas de juego y hacer de Puno lo que les da la gana.

A diario se denuncian atracos y asaltos en unidades que se identifican como taxis debidamente autorizados para ese servicio por la comuna local, pero la realidad es que no se tiene un verdadero registro y debida autorización en estas unidades (cualquier persona que tiene un station wagon o similar se compra un stiker y una identificación de taxi y opera libremente), esta situación es aprovechada por los delincuentes que saben dónde ubicar a sus presas, lo propio ocurre con los mototaxistas, quienes en algunas zonas bajas de la ciudad se “terokalean” y en ese estado salen a cometer sus fechorías, por lo que urge la necesidad de hacer cumplir las normas para que este rubro empresarial cumpla con sus propósitos.

Según ley, el principal beneficiario del transporte de pasajeros debe ser el usuario y la entidad de vigilar la correcta prestación de este servicio es Indecopi, pero en Puno no pasa nada, esta entidad reguladora está “pintada” porque nunca se sabe de operativos realizados contra empresas de transporte urbano, ya que estos vehículos no prestan los servicios de manera puntual, son insalubres (están cochinos desde el conductor hasta el último asiento); los asientos no son cómodos y no guardan las distancias entre sí, el maltrato al usuario es pan de cada día y, como si fuera poco, no cumplen con las rutas establecidas. Lo que es más indignante es la falta de respeto a la autoridad de turno (inspector de tránsito o policía nacional). Por ello, es urgente la adecuación conforme a la ley y al Reglamento Nacional de Administración de Transporte de Pasajeros, donde se constituyan verdaderas empresas y no vientres de alquiler y que la comuna local implemente adecuadamente la Subgerencia de Transporte Urbano para que realice un trabajo efectivo de adecuación al cien por ciento y no continúe la informalidad.