Escribe: Los Andes | Opinión - 08:24h

Navidad Municipal. Jojojo, andan comentando por ahí, que los ojoteros de la comuna puneña están más abocados en programar su cena navideña, además de regalarse juguetitos, con ese famoso jueguito del amigo secreto, ya pues amigos ojoteros por qué no mejor se preocupan en lavar la mala imagen que tiene el ojotero ojotero mayor de Acora.

Demagogos. Hacer campaña limpia está bien, pero vender demagogia es el peor pecado que comete un político, pero uno que otro candidato al dice Ilustre Colegio de Abogados está ofreciendo entregar computadoras, viajes al extranjero para la capacitación de los agremiados. La pregunta es: ¿Podrán cumplirlo cuando salgan elegidos? o solo es para ganar alguito de money.

No hay quien le gane; al generalillo del muni quien no quiso responder al cuestionamiento de los urracos, quienes le cuestionaron sobre la operatividad de los vehículos de patrullaje integrado, sin embargo no respondió y terminó gritando al urraquillo que cuestionaba, hay no sabemos porque el Ivancho habrá puesto a gente que no desea socializar.

Hasta cuando. Ya van como 3 semanas en las que los amigos de la muni vienen presumiendo las motos y camionetas que serán usadas para el área de seguridad ciudadana; sin embargo, hasta el momento ninguna de estas unidades puede patrullar la ciudad, mejor avisen el día en el que los veremos trabajando.

Se quiere llevar todos los méritos. El dirigente Jorge Chevez Cheque criticó la actitud tomada por el alcalde de Juliaca, luego que este gestionará 20 patrulleros para la ciudad. Todo esto se logró gracias al paro de 48 horas y no por el burgomaestre sostuvo.