Escribe: Waldo Gomez | Opinión - 00:36h

Cansados de sufrir robos de autopartes, un grupo de enardecidos ciudadanos capturaron a un delincuente y lo ataron a un poste, sin imaginar que ello le produciría la muerte, a causa de un “estrangulamiento”. Los ciudadanos puneños estamos viviendo una oleada inusitada de robos, atracos, asaltos y estafas, por lo que clamamos la acción preventiva y persecutoria de la delincuencia común y organizada por parte de la Policía Nacional; pero en las calles de la ciudad observamos a diario a agentes del orden con celulares en la mano y audífonos conectados; esta misma displicencia habría ocurrido al momento de que los propios conductores se percataran que el fallecido (acusado de haber intentado sustraer una memoria vehicular) quiso cometer su fechoría: no hubo presencia policial, menos cuando lo ataron a un poste; solo los elementos del serenazgo llegaron raudamente para rescatar al infortunado sujeto.

¿Qué podemos esperar del jefe policial cuando existen contradicciones entre su mismo comando? Si recientemente enfatizó que solo operan dos bandas organizadas y no más de una docena, no tiene conocimiento cabal de la disposición de los planes de inteligencia operativa para identificar a los delincuentes y neutralizarlos. Sinceramente, la seguridad está brillando de color rojo, entendiendo que algunos malos policías forman parte de estos grupos de delincuentes, otros se comprometen al revelar información clasificada para favorecer a los indeseables, existen informes que señalan que algunos atracos “habrían utilizado arma de reglamento entregado por el Estado para el cumplimiento del deber policial”. En los dos últimos meses, más de una unidad motorizada policial se vio involucrada en accidentes de tránsito, etc.

Lejos de salir a los medios con pruebas “sembradas”, de indicar que solamente operan dos bandas organizadas en la región, lo que el jefe policial debe hacer es trabajar en serio, reubicar a todo el personal (porque familias enteras trabajan en una sola unidad) según el análisis de sus legajos, reorganizar la Dirección Policial de Inteligencia Operativa, identificar a los efectivos policiales que tienen familiares que tienen historia delictiva (delincuencia común y organizada, contrabando, tráfico de drogas, etc.) e incidir en que los efectivos policiales tienen que laborar como un reloj y siempre defendiendo los intereses de la sociedad, tal como es el juramento que realizan al momento de ingresar al campo laboral. En caso contrario, seguiremos oyendo inexactitudes por parte del señor general, continuarán informándose de policías inmiscuidos en bandas organizadas, policías coimeros, etc. Sinceramente no queremos que la población vuelva a sacrificar una vida humana, por más delincuente que fuera, repudiamos este acto insano, pero tampoco podemos alabar a los delincuentes por su “trabajo”; el derecho penal tiene carácter preventivo y cada quien con sus actos se asegura una tipificación objetiva y subjetiva en la vía del Iter Crimen.