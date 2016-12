Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:47h

Pese a que los ciudadanos de Juliaca claman por obras de desarrollo social y reordenamiento del sistema de tráfico vehicular y comercial, el gobierno municipal de Juliaca, al mando del alcalde Oswaldo Marín Quiro, culmina su segundo año de gestión bordeando el 24% de avance de la inversión municipal; en este mismo momento los ciudadanos calceteros están sufriendo los embates de la naturaleza y es que el agua es cada vez un elemento que no es de fácil acceso y en la empresa municipal de saneamiento de agua potable de San Román, así como en el municipio, no tiene un plan de contingencia que trate de amenguar el problema; es más, no existe proyecto de inversión alguno para solucionar este problema.

Otro asunto asfixiante para los pobladores de Juliaca es la forma como se ha llevado el desarrollo administrativo legal del proyecto de inversión Sistema de Drenaje de Evacuación de Aguas Pluviales (una deficiente defensa invocada por los asesores legales de la comuna juliaqueña dio como resultado que, por el momento, el municipio pierda ingente cantidad de dinero, por lo que el entrampamiento podría dilatarse y los costos se elevarían ostensiblemente) y que hasta la fecha no tiene un derrotero preciso. Juliaca es un polo de desarrollo e integración muy importante de la región Puno, por lo que las calles principales se tugurizan rápidamente, siendo un perjuicio económico para los visitantes, ya que por la lenta circulación en horas determinadas se presentan delincuentes que roban pertenencias de los turistas, por lo que para el gremio del turismo internacional esta zona de la región Puno está marcada de color rojo, lo que perjudica a otros eventos de gran magnitud social, como la festividad de la Candelaria.

En buen castellano, el municipio de Juliaca perdió el 75% del presupuesto asignado para este año; ese nivel de inversión necesita ser analizado desde todos los puntos de vista y todo parece indicar que existe un déficit de profesionales idóneos para implementar una cartera ambiciosa de proyectos de inversión que sean sostenibles en el tiempo y espacio (en dos periodos se sembró fierro y cemento, ejecutándose obras para la burla y donde solo se satisfizo el ego de un puñado de personas, quienes finalmente se apropiaron ingentes sumas dinerarias y que por el momento hay denuncias que son impulsados por el representante del Ministerio Público); hoy podemos decir que Juliaca es el gran perdedor al elegir a su señor alcalde. Juliaca se inunda de basura, las calles parecen basurales, el comercio ambulatorio no tiene límites, los mototaxistas son amos de las pistas, se construyen viviendas sin respetar los parámetros legalmente reconocidos, etc.