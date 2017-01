Escribe: Los Andes | Opinión - 00:56h

El fintoso. Quien camina como si estuviera trabajando es el ahijado de Juancho; hablamos del Chacallita, quien anda floreando a los coleguitas, diciendo que está gestionando dinero para cambiar el césped del Coloso de Piedra. A otro perro con ese hueso, amigo Chacallita, ¡ni el CEAR puedes aperturar y piensas en cambiar el césped! ¡Fintoso!

Plantados. Cuando el PPKuy anunció que ya no vendría a Puno, más de una autoridad mostró su malestar, y al no poder encontrar consuelo, casi, casi se van a las cantinas para matar las penas. Tranquilo, Ivanov, que lo del PPKuy es solo una suspensión; él llegará mañana. Esperemos, pues, que presentes tus proyectos y no declames poesía al estilo de Neruda. ¡Estás avisado!

No trabajan ni dejan trabajar. Personas que colaboran en la realización del evento “Reina del Folklore” 2017, no dejaron cumplir su trabajo a algunos coleguitas, quienes lo único que hacen es recabar información para darla a conocer a la población general, que desea mantenerse informada a diario. ¡Dejen trabajar! ¡O no convoquen a la prensa para obstaculizar su trabajo! ¡Hortelanos!

Agreden a urracos. Parece que a algunos padres de familia les gusta que les cobren fuertes cantidades de dinero durante cursos de reforzamiento. Ayer, algunos papás de la institución educativa María Auxiliadora agredieron a varios coleguitas que querían entrevistar al subdirector por un audio donde él cobra excesivamente por unos cursos de reforzamiento. ¡Quién los entiende!

A la radio. Al Cumpa parece que le queda grande el cargo de alcalde, pues ahora dice que cuando termine su gestión volverá a la radio, donde comenzó y vivía bien. Y dice, además, que apoyará a quien lo suceda en el cargo. ¿Cómo? ¿Es que acaso criticaba a su antecesor? Como sea, muchos calceteros esperan que, cuando vuelva a los micros, confiese todo lo que pasó en esta gestión, que aparentemente quiere que acabe ya. ¡Pobrecito!

Ayuda. Ahora es cuando las autoridades locales y regionales deben actuar, pues varios pobladores del barrio Espinar de Puno ya vienen sufriendo los estragos de las constantes lluvias. Ellos a diario tienen que estar sacando el agua de sus casas con sus cubetas y uno que otro recipiente. Más solidaridad, amigos de la muni muni. ¡Hay que apoyar, mañana podemos ser nosotros los necesitados!

Más ayuda. La gente de la Ciudad Rosada está muy preocupada porque varias casas de su localidad, las más antiguas, están a punto de colapsar debido a las fuertes inclemencias de la naturaleza. Si se caen, dicen, se perderá la original belleza de la ciudad, lo que perjudicará la afluencia turística en esa parte de la región. ¡Ayuda, ayuda, que se cae el cielo, y también las casas!