Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 01:01h

Los peruanos somos unos genios para el mal, pues muy pronto aprendemos de los políticos coimeros y aceitadores. Las célebres frases acuñadas por los expresidentes nacionales son el fiel reflejo de nuestra vida cotidiana (“la plata llega sola”, “conversar no es pactar”, “el perro del hortelano”, “roba pero hace obras”, etc.), los maestros que pretenden generar el cambio no han tenido la mejor idea que obligar a los escolares de los primeros grados a una especie de “nivelación” obligatoria, donde los costos son elevados y los profesores se llevan al bolsillo una considerable cantidad de ingresos, porque como extorsionadores pérfidos venden todo lo que pueden a los alumnos y los padres tienen que aceptar para que sus hijos no sean considerados como “No aptos” luego de culminada la etapa de nivelación.

Las reuniones de la asamblea de padres de familia son dirigidas al milímetro por los señores directores, quienes en contubernio con los directivos de las Apafas generan necesidades inexistentes; un hecho tangible es lo que está ocurriendo en la escuela primaria que se ubica en la esquina Tacna con Cajamarca, en Puno. Los padres de familia durmieron para encontrar una plaza, pero al momento de la inscripción fueron conminados a aceptar lo que les están cobrando, por diversos conceptos, y si no deseaban aceptar sin pestañear eran relegados. Según versiones de los propios padres de familia del primer grado, están obligados a comprar en cada salón una proyectora de Data Display, una computadora de mesa y todos los accesorios pertinentes; ya les dijeron que la cuota será de setecientos soles por padre de familia. “Esta implementación no es para los profesores, es para sus propios hijas, además sus hijas los utilizarán los seis años”, es la forma como los cobran por alumna la suma de unos setecientos nuevos soles; y si van a la dirección, este personal simplemente dice: “Es acuerdo de la Apafa y yo no me puedo meter en sus decisiones”. Entonces, ¿quién impone el principio de autoridad? Las autoridades de la Ugel no pueden intervenir...

La verdad es que nadie quiere comprarse el pleito del sistema educativo imperante, las autoridades parecen estar ocupadas en otros asuntos donde la “plata llega sola” y los acomodos rinden mejores frutos que la fiscalización. En otros colegios estatales, ya pasaron de conchudos, porque hacen entrevistas personales a los hijos, preguntan si sus padres viven juntos, si se besan y abrazan,… y a los padres de familia los citan para hacerles un test de solidez familiar; si los padres de familia son divorciados o separados o simplemente la madre es soltera, los hijos no son aceptados en esas escuelas, y cuando se le inquiere sobre la razón de esta forma vulgar y anticonstitucional de discriminar, la respuesta es simple: “Queremos estudiantes con buena formación moral en casa y no nos hacemos responsables de padres que no tienen sentido de moralidad”. Las autoridades del sector educación saben perfectamente lo que está ocurriendo en las instituciones educativas estatales, pero se hacen de la vista gorda, porque tienen sus propios intereses, no podemos ser ingenuos y a simple vista identificamos a más de un profesor que ha tenido cargo directivo en la Ugel o Dirección Regional de Educación que actualmente tiene una institución educativa privada sin las mínimas condiciones que el caso requiere.