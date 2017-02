Escribe: Los Andes | Opinión - 05 feb 2017





¿Se baila por fe o por diversión? Esa es la pregunta que a menudo sale a relucir durante la celebración de la festividad Virgen de la Candelaria. Aunque aparentemente tiene una respuesta sencilla, es una interrogante que necesita diversos análisis, los cuales deben partir desde la complejidad social y cultural que se vive en esta parte del país.

Debemos empezar aceptando que en este desborde popular no hay una verdad absoluta, pues el solo hecho de movilizarse para bailar en esta fecha del año implica misticismo. No obstante, no falta quien se pregunte: ¿Por qué se danza en este mes? De seguro habrá una serie de respuestas que parten desde lo religioso-católico hasta lo andino, pasando por sincretismos o cuestiones más o menos mundanas.

El obispo de Puno, en reiteradas oportunidades, explicó que el 02 de febrero se celebra la Epifanía del Señor y la presentación del Niño en el Templo, con la procesión de las candelas; por otro lado, los andinos explican que en este periodo danzamos en agradecimiento a la Pachamama, por los frutos que nos brindan.

Ambos conceptos nos llevan a hablar de sincretismo cultural, entendido como una fusión de la religiosidad andina y la europea, pero que finalmente culmina en un acto de fe, pues de por medio hay una latente creencia en un ser superior, un ser que finalmente nos brindará su bendición.

El otro tema inmerso dentro de toda esta manifestación cultural es la tradición familiar; los hijos, guiados por sus padres, también participan de esta movilización, es así que toda la familia se pone a danzar, pues de otro modo no podríamos explicar la permanencia y crecimiento de esta festividad que, dicho sea de paso, tiene ya varios siglos.

La transmisión de la festividad, de generación en generación, envuelve una incontable cantidad de hechos, que incluyen los milagros colectivos e individuales, y como es obvio siempre serán difíciles de resumir y contar con la brevedad del caso; es imposible. Año tras año, esta festividad se manifiesta de distinta manera, pero con un hilo que nos ata y nos atará por décadas y siglos.

A ese hilo lo llamamos fe. Ahora, que detrás de esta creencia haya problemas de organización, no nos debe llevar por ningún motivo a pensar que la gente baila exclusivamente por diversión, aunque ciertamente hay gente que así lo hace, sin conceptualizar realmente lo que ocurre y lo que hay detrás de esta manifestación de fe y cultura.

“Es un patrimonio de toda la humanidad y, como tal, hay un compromiso del país; que la tradición no se pierda, que no se corrompa, que no se cambie; esto significa que haya más atención y, por otro lado, que la fiesta se realice con la propiedad que se ha llevado hasta ahora”, dijo el exviceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo, cuando la Unesco declaró a la festividad como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. ¡Está en nosotros considerarlo así!