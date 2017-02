Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:28h

En estos dos días donde la población puneña se volcó a las calles para bailar y rendir pleitesía a la Virgen de la Candelaria, la ciudad de Puno fue desbordada por los diferentes emprendimientos, las calles se tornaron completamente estrechas y el tumulto no dejó que nuestros visitantes puedan distraer la vista de manera tranquila. Desde la catapulta como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, esta forma de agradecer a la mamacha Candela ya no nos pertenece, pertenece al Mundo, es por eso que nuestras autoridades locales y regionales deben idear la forma más inclusiva posible de irradiar las festividad para que propios y extraños no tengamos sentimientos encontrados al no haber satisfecho nuestras curiosidades, en temas de turismo (en todas sus modalidades y circuitos turísticos, además de la hotelería) y esta festividad sea el clúster de impulso de la industria sin chimeneas de la región Puno y, por qué no, evaluar la forma como poder explorar nuevos horizontes y rutas turísticas.

Los empresarios del turismo ya quedaron anquilosados en sus cuatro paredes, junto a esa modorra lo único que desean es que sus hoteles se repleten de pernoctantes y luego los exploten; estos empresarios no miran más allá de sus narices y solo demuestran que les interesa lucrar, más al contrario al haber una demanda “descomunal” de turistas los hoteleros subieron sus tarifas y los turistas no tuvieron más alternativa que buscar “refugios” familiares, donde además fueron atendidos como en “casa” a costo económico e interactuando con los dueños de casa. Este problema debe ser solucionado lo más pronto posible. Este año se notó un “huaico” de visitantes y en las próximas festividades Puno colapsará inexorablemente, entonces desde el Municipio Provincial de Puno se tiene que evaluar la situación y perfilar un desarrollo concertado para atender adecuadamente a nuestros visitantes, aunque parezca risible una dirección regional que lidera el sector turismo estiró la mano para pedir dinero al gobierno municipal, con razón que se ha visto un trabajo deficiente en cuanto a hoteles y hospedajes.

Con el paso de los días, la Virgen de la Candelaria parece decirnos que aprovechemos sin mezquindad la oportunidad de hacer “caja”, y la única forma de equilibrar las ganancias con la satisfacción de su estadía en Puno (un turista satisfecho es una forma gratis de incrementar más turistas, porque este destino sería recomendado, pero cuando ven que no existen las facilidades y hay otros problemas colaterales, entonces nos pueden hacer publicidad negativa) se reconoce la formación de un voluntariado de apoyo a la festividad por parte de la comuna puneña, pero faltan más manos y en este aspecto desde las facultades de turismo y carreras profesionales técnicas afines, deberían hacer una labor más consciente de participación social. Entendemos que deseamos ganar, pero que ese dinero ganado no sea porque hemos “estafado” al cliente con el cuento del libre mercado (oferta-demanda), sino que visionemos el futuro que será más productivo si todos los agentes que laboran con el turista no se cierran en sus mezquindades.