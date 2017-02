Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:49h

Lejos de las medidas cautelares, elucubrando intereses difusos para cada peticionante y con la maquinaria estatal centralista -con el capitán de barco Martín Vizcarra-, la región Puno está resignando sus territorios originarios. Los frentes de defensa territorial de las provincias inmersas en conflicto no saben qué hacer o a quién movilizar, entendiendo que las autoridades locales distritales no saben cómo reforzar la identidad por Puno en la zona donde los hermanos viven constantemente asediados por los agentes rurales remunerados por Moquegua; tarde, mañana y noche inciden en jornadas de vacunación contra parásitos, apoyo técnico sobre higiene, preparación de comida, pacas de avena, kits escolares, mantenimiento de vías de acceso, etc.; pero las autoridades distritales de nuestra región y el propio Gobierno Regional Puno no tienen ojos para hacer acto de presencia en esos lugares.

Para Rubén Calizaya Zevallos, integrante del frente de defensa territorial del distrito de Acora, “hasta la fecha no han ejecutado ningún plan de trabajo; a pesar que existen diversos acuerdos regionales y municipales, hasta la fecha no asistieron a las fronteras con ningún tipo de apoyo técnico legal ni social, hay un descuido de las medidas cautelares y estamos dejando que la inscripción registral tramitada por el proyecto especial Pasto Grande de Moquegua , al querer registrar la ampliación de los embalses a pasto grande que pertenece a Puno”. Esto nos demuestra que lamentablemente hemos perdido las esperanzas de que nuestra región no siga siendo cercenada por las regiones vecinas; es más, parece que solamente en la Municipalidad Distrital de Acora se ha designado una comisión especial para el tratamiento de límites fronterizos, el mismo que no cumplió con sus objetivos y más al contrario solo sirvió de elemento distractivo, lo que atenta contra los intereses de ese distrito y la región Puno.

En este sentido, es urgente la confluencia de todos los frentes de defensa territorial de la región Puno e identificar los escollos que se tienen; no podemos seguir dubitativos y afianzados en las mezquindades de cada grupo organizado, recordemos que estamos luchando frente a los intereses de un sujeto que detenta poder en el Ejecutivo Nacional, y que no dudará en utilizar esa influencia para destruir nuestros intereses de luchar por nuestra reivindicación territorial.