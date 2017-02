Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 00:32h

Los periodos largos de estiaje, cambio climático, desvío de los ríos tributarios al Lago Titicaca, la insolación perniciosa e inclemente y otros factores adicionales, hicieron que la producción agropecuaria de la región Puno sea negativa y cada año más decreciente que nunca, inclusive el nivel del Lago Titicaca descendió en forma alarmante y según fuentes extraoficiales estamos viviendo el principio del desastre ecosistémico. Y al parecer desde el sector Agrario no se visiona un plan regional de sostenibilidad y reacondicionamiento del sistema vital que engloba la región andina de Puno, esa situación es explotado adecuadamente por el sector extractivo, quienes ofertan el oro y el moro para que otrora tierras productivas y fértiles sean destinados a la explotación minera, o el caso más patético se observa cuando en ésta época de carnavales los inescrupulosos alferados están arrastrando árboles para las yunsadas (costumbre que no pertenece al mundo andino puneño) sin que la autoridad pertinente sancione a los enemigos de la forestería.

Esta deficiente etapa pluvial será prolongado si nosotros como ciudadanos no fomentamos el cultivo de árboles y que éstos alcance la madurez, porque a consecuencia del sobrecalentamiento del ande se presentan las cada vez fuerte corrientes de vientos (inusuales y extraordinarios para nuestra zona) que “limpia” el horizonte de cualquier presencia de nubarrones, lo propio sucede con el desvío de las corrientes de agua dulce de sus cauces originales y en las áreas rurales las sementeras ya no producen como en años pasados y los sementales de los semovientes no son sostenibles a la mejora. Entonces hace falta una verdadera política de implementación de políticas estratégicas de sostenibilidad del medio ambiente, Puno se caracteriza por ser la región que mayor mano de obra barata aporta a las regiones vecinas, esa población migrante tiene como principal visión de desarrollo el ganarse la vida a pulso y esfuerzo propio, abandonado a su suerte y sin los sistemas de seguro que en otros países son obligatorios.

Hace poco desde la Dirección Regional Agraria se informó que tienen en cartera más de diez millones de soles el mismo que será invertido en 13 convenios adicionales, el mismo que pretende favorecer a las de mil productores, ésta propuesta a ciencia cierta es iluso y solamente distraerá los presupuestos, porque si no se tiene asegurado el sistema hidrológico, sinceramente se estará corriendo con el mismo derrotero que el proyecto especial Lago Titicaca tiene (no sabemos a ciencia cierta cuánto es la cantidad de dinero que se malversó en todos los años que tiene operando esta entidad dependiente del Minagri, pero sí podemos decir que hasta la fecha no se tiene un estudio claro para cumplir con los objetivos primigenios de esta entidad) entendiendo que lamentablemente el sector agropecuario de la región Puno depende íntegramente de las precipitaciones pluviales.