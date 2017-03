Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 09:22h

Fuentes oficiales informan que existen diez heridos de diferente gravidez en los nosocomios calceteros, unidades vehiculares de alto tonelaje malogrados o con las lunas rotas, producto de una tenaz resistencia por parte de los comuneros del sector Chilla cuando un convoy de unidades pesadas al mando de funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Román y un contingente policial trataron de introducir basura al botadero de basura de la comunidad campesina de Chilla. El hecho languidece debido a que en las últimas tres semanas la ciudad de Juliaca se sume en cúmulos de basura y la declaración de emergencia sanitaria. Pero el problema radica porque la comuna calcetera nunca sustentó un plan de tratamiento ecológico de la basura y la no determinación del terreno para segregar la basura. Por lo que ya debió ser encausado por el ministerio público ante los fueros jurisdiccionales por exposición al peligro sanitario a la población, al no cumplir con su obligación de limpiar de basura la ciudad.

Pero ¿qué es un botadero de basura? Es una práctica ancestral de disponer los deshechos a campo abierto, el mismo que no cumple con los más mínimos requisitos de sanidad ni salubridad, actualmente por la deficiente gestión de residuos el rio Coata es prácticamente un rio contaminado, (hace poco se informó que luego de la remoción del lecho del rio coata, se produjo una mortandad indescriptible de anuros). Pero lo que Juliaca requiere es una moderna planta de disposición de los residuos sólidos, este relleno sanitario consta de varios componentes y técnicamente es imposible acarrear problemas de sanidad y salubridad a los pobladores de los alrededores, porque se sigue un procedimiento técnico especializado, aunque parece que las autoridades calceteras no entiende que esa es la única forma de solucionar el problema de la basura en la ciudad de los vientos.

Es hora de endurecer la vigilancia sanitaria y la disposición final de la basura que produce Juliaca, porque de lo contrario estaría atentando gravemente contra la salubridad de las personas y ponen en peligro la salud de las personas, no olvidemos que actualmente el botadero de Chilla es un foco de contaminación ambiental que será difícil de remediar, el primer aspecto es que existen intereses soterrados entre los gobernantes para no solucionar el problema y que siempre continúe latente y en segundo lugar al parecer para la comuna calcetera la suerte está echada entendiendo que solamente para erradicar la basura de la ciudad de Juliaca se ha contratado a empresas particulares que no tienen la documentación que el caso requiere, pero como estamos en medio de la emergencia sanitaria, la municipalidad provincial de San Romàn necesita de un funcionario honesto y que no tenga miramientos inadecuados con su entorno, porque estamos hablando de vidas humanas y con las vidas no se juegan.