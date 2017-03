Escribe: Rolando Waldo Gomez Poma | Opinión - 03:00h

La salud pública está al rojo vivo en la ciudad de Juliaca. La población calcetera atraviesa el peor atentado contra el medio ambiente y al parecer la autoridad competente (Municipalidad Provincial de San Román) no tiene la intención de erradicar los focos infecciosos; al contrario, llevaron montículos de basura a los principales accesos de esa ciudad. Por el momento se ha esparcido los desechos y aumentaron los nauseabundos olores en las vecindades marginales, que dicho sea de paso no cuentan con los servicios elementales (servicio de agua y desagüe) y solamente viven en medio del abandono y la desolación; pero ahora están siendo sometidos a los más inhumanos olores.

Los montones de basura trajeron como resultado una increíble anomia por parte de la autoridad municipal calcetera. La autoridad municipal no tiene una visión clara de la forma cómo solucionar el problema de la basura; con las precipitaciones pluviales y la temperatura medioambiental, los mosquitos proliferaron, acompañado de roedores que esparcen enfermedades a causa de la basura existente. Pero los dirigentes populares al parecer no tienen una clara visión de defensa de la salubridad pública; sinceramente, los ciudadanos calceteros no tienen a nadie que los represente para su defensa en todos los aspectos; es así que los “negociados” y “acuerdos” de siempre (entendamos que la mayoría de los dirigentes populares de la ciudad de Juliaca siempre negociaron con la autoridad edil y por eso hubo periodistas que mensualmente cobraron una determinada cantidad de dinero) parece que tiene mejor opción y dejan de lado los intereses de los vecinos.

Juliaca vive una emergencia sanitaria que no tiene cuándo acabar; el alcalde Oswaldo Marín hace poco hizo un compromiso de recoger y eliminar la basura en 48 horas, pero pasó esa cantidad de horas y el problema se agudiza, de igual manera el transporte urbano ostenta el más deficiente servicio y la autoridad edilicia no genera visos de cambio y solución; entonces, estamos hablando de problemas más álgidos y susceptibles para la salubridad y tránsito de personas, no podemos hablar de otras alternativas más que de posibles soluciones, pero la autoridad municipal de Juliaca no tiene visión de gobierno y gobernabilidad.