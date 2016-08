Escribe: RICHARD MAMANI | Policial - 00:52h



Detienen a exsereno que intentó asesinar a su expareja en Juliaca

La violencia no cesa en Juliaca. Ahora un exsereno identificado como Rocky Elvis Gómez Pilco (32) fue detenido por la policía tras agredir a su convaleciente expareja, Dany Yesy Champi Quispe (25), pese a estar denunciado por haberla empujado del cuarto piso en una anterior ocasión.

Según la denuncia de Champi Quispe, la madrugada de ayer nuevamente fue agredida por Gómez Pilco, quien con amenazas ingresó al interior de un local en el que venía trabajando, y contó que la atacó, ahorcándola, e intentó llevársela a la fuerza; por ello, pidió auxilio con gritos.

Tras esta denuncia, personal policial logró capturar a Rocky Elvis Gómez Pilco en su vivienda ubicada en la cuadra tres del jirón Santa Cruz, cuando pretendía dejar la ciudad de Juliaca, para lo cual incluso había pedido permiso en su trabajo en un grifo y dejó abandonado su vehículo.

TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

“He sufrido un atentado contra mi vida, ya es la segunda vez; la primera vez me ha tirado del cuarto piso, en venganza porque había terminado la relación. Por temor a las amenazas de Rocky Elvis Gómez Pilco, me he alejado de mi familia”, dijo entre lágrimas Dany Champi Quispe.

Contó que es amenazada por el exsereno, quien le habría dicho: “Te he empujado y no me han hecho nada, estoy libre, si no quieres que le haga daño a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia, aléjate de ellos”. Por ello, mostró su indignación, pues considera que las autoridades no actúan.

PRIMERA AGRESIÓN

El 13 de marzo del 2015, la víctima fue agredida físicamente en el domicilio del agresor, y en medio de amenazas y golpes, fue empujada hacia la calle desde el cuarto piso, por lo que sufrió la fractura de pelvis y múltiples lesiones, que la han postrado en cama por más de un año.

ACCIONES PENALES

Por estos hechos, el 05 de julio de 2016, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román Juliaca, a través del fiscal Tito Nieto Portocarrero, acusó a Rocky Elvis Gómez Pilco por el delito de homicidio, en grado de tentativa y Lesiones Graves, en agravio de su expareja.

La fiscalía inició investigación y, conforme a los plazos del proceso, solicitó 6 años de prisión efectiva en contra del imputado, que en su momento brindó sus declaraciones junto a los testigos del hecho; pero ante la reincidencia de la agresión, su situación podría agravarse.