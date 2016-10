Escribe: Jhon Quispe | Policial - 04:36h

Familiares organizan polladas para afrontar gastos de curación del infortunado sobreviviente.





Luego de varias semanas de ocurrido el terrible accidente en la vía Juliaca - Huancané, el cual cobró la vida de 14 personas, la esposa de uno de los heridos actualmente pide ayuda, ya que su esposo se encuentra en una lamentable situación, por las serias lesiones del cual no se recupera.

Como este matutino informó, el pasado nueve de setiembre en el sector Ayabacas, se produjo un choque entre un camión y una combi de la empresa de transportes Pioner, donde aparte de los fallecidos quedaron seis personas con graves heridas.

Naty Mariela Villalba Calderón (29), esposa de uno de los heridos explicó la terrible situación por la que pasa su esposo Raúl Nicolás Capaluja Gonzales (30), quien estuvo a punto de morir en aquella fatídica noche, luego de ser testigo del nacimiento de su tercer hijo.

“Estaba muy emocionado, pero fue recién al día siguiente del accidente que una enfermera me contesto y me dijo que mi esposo estaba en emergencia y que estaba grave luego de ser uno de los cuatro que sobrevivieron al accidente de Ayabacas, mi esposo estaba muriendo y nadie lo atendía. fue terrible ver a mi esposo así”, sostuvo entre lágrimas la mujer.

“En la actualidad no cuento con mucho dinero, mi esposo esta como mi hija, balbucea, necesita pañales, no recuerda bien, no se mueve con libertad, está muy delicado, no puede movilizarse”, finalizó.

Ante su delicada situación, Mariela Villalba ha decidido organizar una pollada para este domingo 16 de septiembre con el fin de juntar los seis mil soles que necesita para corregir la fractura de la mandíbula de su esposo.