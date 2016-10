Escribe: Los Andes | Policial - 00:23h

Agraviada dijo haber quedado inconsciente luego de ingerir licor al interior de una discoteca de la avenida Costanera.





El consumo excesivo de bebidas alcohólicas entre unos amigos terminó con una denuncia por abuso sexual. Esta vez una muchacha fue rescatada por efectivos policiales, luego de que ésta señalara haber sido ultrajada por dos sujetos.

El hecho ocurrió al promediar las 23:00 horas del último jueves , en circunstancias de que Evelin C. M. (19), arribe a la Comisaría Policial de Puno denunciando un presunto caso de violación contra su persona, y por ello, de inmediato los agentes desplegaron un operativo por varias arterias de la ciudad para detener a los autores del delito.

Detención

Luego de algunos minutos, efectivos de radio patrullas lograron ver a dos muchachos que caminaban con actitud sospechosa por la avenida Costanera, por lo que los trasladaron a la dependencia policial, donde fueron reconocidos por la denunciante.

Fue así que los detenidos identificados como Miguel Q. M. (19) y Yuliño M. T. (17), fueron ingresados a la carceleta mientras se realizaban las diligencias correspondientes, siendo liberados durante la tarde de ayer al no haber pruebas suficientes que aseguren que el delito se consumó.

Los hechos

Según el testimonio de la muchacha, ellos habrían estado bebiendo en una discoteca denominada “Plan B”, pero perdió la conciencia. “Recuerdo que estábamos saliendo de la discoteca y me empecé a marear, luego me dejaron sola con uno de los chicos, pero desde ahí no sé qué más pasó”, narró la joven.

Cabe señalar que todos ellos serían estudiantes del Instituto Superior Público José Antonio Encinas de la ciudad de Puno.

“Luego del presunto acto, la señorita fue ingresada en un taxi de la empresa “Milenium”, por lo que al preguntarle a donde era trasladada, el taxista dijo que ella le pidió que la llevara al barrio Villa Florida, dijo un policía.