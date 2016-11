Escribe: Los Andes | Policial - 00:09h





Un desesperado padre de familia, de nombre Francisco López Mullisaca, pidió apoyo a las autoridades y población para ubicar el vehículo que atropelló y causó la muerte de su hijo, Jussein Franco López Vargas (23), el pasado 29 de octubre en el sector de la salida a Cusco.

“Lo ha atropellado un carro de la empresa Andoriña, que hasta el momento no se hace responsable, no podemos encontrar el vehículo, no nos ayuda mucho la policía para ubicar el vehículo mediante su placa, ruego que la población me ayude”, dijo el desconsolado padre.

Dijo que su hijo fue atropellado cerca del grifo Primax, en el sector Mucra, donde comuneros de la zona identificaron que fue un carro de la referida empresa de transportes de pasajeros que cumple servicio en varias regiones el sur del país, pero que tiene oficina en Juliaca.

Invocó a los pasajeros del vehículo que causó el accidente a brindar información y ubicar el vehículo, para poder hacer justicia en el caso de su hijo, que estudiaba en la carrera de ingeniería Civil de la Universidad Andina y que deja en orfandad a un niño de tres años.