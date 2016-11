Escribe: Los Andes | Policial - 00:16h





Los escándalos en la institución policial continúan. Esta vez una mujer policía fue grabada in fraganti justo en el momento en que venía pidiendo una coima a un conductor que fue intervenido por manejar en estado de ebriedad, en la ciudad de Juliaca.

El hecho fue registrado con un equipo celular por un niño de ocho años que iba sentado en el asiento del copiloto. La efectivo policial de tránsito fue identificada como Susana Mamani Gutiérrez, quien de inmediato le increpó al conductor por manejar en ese estado.

“Dame dos azules, 200 soles. Si quieres nomás, si no, también no, por eso yo te digo, no te queremos llevar a la comisaría porque para ti va a ser difícil”, le dijo la policía al infractor, advirtiendo que podría ser trasladado a la cárcel por la gravedad de la falta.

“Esto no es una infracción simple, esto es delito, puedes llegar hasta la cárcel por conducir en este estado, esto es cárcel, tú sabes, todo conductor sabe”, le dijo la agente. El hombre fue trasladado a la comisaría sectorial de Santa Bárbara en compañía del menor, ya que la policía se percató de que la estaban grabando y ordenó que apaguen el celular.

Según el conductor del vehículo, la agente y otros integrantes de la policía lo vendrían presionando para que desista con la denuncia sobre la coima.