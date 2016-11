Escribe: Los Andes | Policial - 03:48h





Un ciudadano fue agredido brutalmente por el conductor y cobrador de una combi de la línea 29, que presta servicio de transporte urbano de la salida al Cusco hasta Caracoto. Según se pudo conocer, todo ocurrió porque se negó a pagar un sol por el servicio de transporte en horas de la noche.

Según la denuncia, el joven de aproximadamente 26 años de edad, de nombre Harry, fue agredido tras negarse a pagar un sol en las inmediaciones de la avenida Mártires del 4 de Noviembre, esquina con el jirón Las Palmeras, aproximadamente a las 20 horas con 50 minutos del último domingo.

“No eran las 9 de la noche, por eso le pagué 60 céntimos; el cobrador me agredió verbalmente, hice caso omiso, me bajé del vehículo y en eso me agredió físicamente”, sostuvo el agraviado, tras sentar la denuncia ante la comisaría.

Tras acudir al médico legista, le diagnosticaron fractura en la nariz y desviación del tabique, además de lesiones en el ojo izquierdo. Cabe precisar que el vehículo donde ocurrieron los hechos fue identificado con placa de rodaje Z0U968, perteneciente a Guido Negrete Córdova.