Una estudiante muerta fue el saldo que dejó un accidente esta madrugada, cuando un minubus que trasladaba a estudiantes del colegio Emanuel de Pomata se volcó y cayó 20 metros en la llamada “Quebrada de Mamarosa”, en Samegua (Moquegua).

Jasmin I. J. (06) perdió la vida en el acto, frente a atónita mirada de su padre Julio César Istaño Ventura, que era el tutor de la delegación. Este accidente dejó el saldo de 19 heridos, cuatro de ellos presentan diagnóstico reservado. Actualmente se encuentran internados en el Hospital Regional de Moquegua.

Aunque las investigaciones continúan, según los testigos, el conductor se mostraba cansado, y por ello se habría quedado dormido por unos segundos ocasionando el accidente.

Lista de heridos:

Edwin Cauna Mamani (chofer)

Mary Luz Juli Ticona

Judith A.C. (17)

Wilber C. L. (16)

Cristian J. H. (17)

Rivaldino Q. R. (16)

William J. R. (17)

M. Jonathan C. V. (17)

Mayna Q. C. (17)

Ericka A. Z. (16)

Magaly B. Q. (17)

Edith P. R. (16)

José Luis A. C. (16)

Erick C. R. (17)

Nélida V. T. (17)

William V. A. (17)

Yulisa G. S. (16)

Patricia C. R. (17)