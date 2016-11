Escribe: Los Andes | Policial - 01:30h

La madre del presunto delincuente manifestó que su hijo es inocente y que durante esta semana ha venido recibiendo amenazas.



Una madre que nunca abandona a su hijo. Dijo que Wara Wara es inocente.

Desde la clandestinidad Yhonatan Washington Roque Quispe alias “Wara Wara”, grabó un video donde manifestó que no es culpable de los asesinatos perpetrados el pasado domingo, que ha cobrado la vida de tres personas, asegurando que se encuentra en la ciudad de Juliaca.

“Se me culpa de varias cosas, como el asesinato de tres personas, sólo pido que la investigación sea transparente. Yo me presentaré primero ante la prensa para dar mi versión, ya que, si lo hago primero ante la policía, estos me van sembrar cosas para culparme”, sostuvo Roque.

Asimismo, el alias “Wara Wara”, culpó a la policía de los últimos actos delictivos ocurridos en la ciudad de Juliaca, sindicando al coronel Manuel Azpilcueta Sandoval, de encubrir a sus compañeros.

“La policía viene confundiendo a la población; sin embargo, ellos son los culpables de los robos y me culpan solo porque anteriormente estuve en prisión, pero yo ya pagué mis faltas. No entiendo porque recién ahora el coronel viene sacando esos videos donde me implican ... pienso que eso lo hacen para poder tapar los actos delictivos de sus compañeros, tal como es el caso de la señora que sufrió un robo de oro en su vivienda”, agregó.

HABLA SU MADRE

Por su parte, Eusebia Quispe Rivera (50), madre de “Wara Wara”, ofreció unas declaraciones a la prensa sobre el tema y señaló que buscará justicia por todos los medios posibles para su hijo, a quien señaló como víctima de los intereses de la policía.

“Yo voy a probar la inocencia de mi hijo. Yo estoy convencida que él no es culpable. Me voy a ir hasta Lima para que se investigue y se enteren que no es mi hijo quien ha participado de esa matanza. No es justo lo que hacen con mi hijo”, señaló la comerciante.

Asimismo, entre lágrimas indicó que, tras lo sucedido, las amenazas contra ella y el resto de su familia han iniciado e informó que la noche del miércoles, una camioneta de lunas negras la persiguió por varias cuadras.

RESPONDE EL CORONEL

Frente a estas acusaciones, el coronel PNP Manuel Azpilcueta Sandoval, desmintió las acusaciones hechas en su contra por parte de Wara Wara, aduciendo que todo se trataría de una estrategia para librarse de las acusaciones.

“Si es supuestamente inocente porque no se presenta ante la justicia, además que devuelva las armas que tiene en su poder”, sostuvo.