Escribe: Los Andes | Policial - 01:42h

De no acceder a sus peticiones, interno mataría a su hijo; en tanto, en el INPE, no le toman interés al asunto.

Cansada de tantas llamadas y mensajes, una mujer denunció que es acosada por un interno del penal de Juliaca (Ex Capilla). Según dijo, el reo le exigiría tener relaciones sexuales, a cambio de no matar a su hijo.

La mujer natural de Lima, identificada como Yesenia Alvarado Moreno, manifestó que desde hace varios días recibe llamadas y mensajes de parte de un interno identificado como Armando Torres Moreno, conocido en el mundo del hampa como “Pelado Chico Dinamita de Chiclayo”.

“Él me llama constantemente y me pide que tengamos una relación, pero yo no quiero, además que manda mensajes pidiéndome tener relaciones. En caso contrario, de no acceder, me viene amenazando con matar a mi hijo de 16 años”, indicó la agraviada, al tiempo de referir que hizo conocer el hecho al personal del INPE; sin embargo, estos no le habrían hecho caso.

“Fui al INPE, pero no me hicieron caso, por eso es que acudo a los medios para denunciar este hecho. Este sujeto está en el penal por robo agravado y se encuentra recluido en el pabellón C de dicho penal”, precisó.

Asimismo, manifestó que el reo acosa también su hijo, por lo que habría tomado las medidas pertinentes (le cambió el número de celular), aunque ello no le asegura nada.

“Si le pasa algo a mi hijo, este sujeto es el principal culpable; lamento que las autoridades del INPE permitan que algunos internos tengan privilegios, como usar celulares”, acotó.

En tanto, el director de dicho centro penitenciario no dio ningún tipo de declaración hasta el cierre de la presente edición.

974893441 es el número con que el interno llamaría y acosaría a la mujer natural de la ciudad de Lima.