Escribe: Los Andes | Policial - 15:40h



Cantante de música vernacular fue atacada salvajemente en discoteca

La cantante de música vernacular Aydé Melina Chiara Peralta (27), ex “Yolandita Ivón”, fue golpeada salvajemente por cinco personas el último miércoles, a las 2:00 am., en la puerta de la discoteca “Albertos” de la ciudad de Juliaca. A ella le desviaron el tabique, tiene dos fracturas en los huesos, y múltiples hematomas en todo el cuerpo. El hecho habría sido motivado por competencia desleal por otra productora de espectáculos.

El presentante de Chiara Peralta, Raymer Camargo, dijo que en la discoteca, unas personas se le acercaron diciéndole que querían contratar los servicios de la artista, y se fueron a conversar a otra zona del establecimiento, mientras ello Aydé se quedó con una amiga. Minutos después, un sujeto desconocido, se les acercó a las señoritas y les dijo que Camargo las esperaba en la puerta, y ellas lo siguieron.

En la puerta, súbitamente cinco personas (dos varones y tres mujeres), sorprendieron a la cantante y la comenzaron a golpear sin piedad. “Fue todo rápido, solo alcanzaba a taparme el rostro, para que ahí no me patearan, veía como Marymar (otra cantante de huayno) me pateaba, y los hombres decían, que ya no me querían ver más cantar, y que si no les hacía caso iba ser peor. Yo no tengo ni un problema con Marymar, no sé por qué lo hizo” narro la cantante.

La cantante Aydé Melina, debía atender el contrato de varios shows este fin de semana, los cuales incumplió debido a que se encuentra en proceso de recuperación. La denuncia ya ha sido interpuesta en la comisaría de Juliaca, para que se inicien las investigaciones.