Escribe: Los Andes | Policial - 01:27h

Sospecha que su enamorado la raptó y que la tendría secuestrada, lejos de la ciudad.





Una angustiada madre viene pidiendo a las autoridades que la apoyen con la búsqueda de su menor hija, quien habría desaparecido tras acudir a un puesto de salud, para tratarse un problema de dientes.

Martha Zárate Huamán (50) dijo que su hija desapareció el pasado 09 de febrero, tras acudir al puesto de salud de Santa Catalina, para tratarse un dolor de dientes.

Tras su desaparición, acudió a la comisaría de la urbanización La Rinconada, el pasado 10 de febrero, a fin de sentar la denuncia correspondiente; sin embargo, hasta el momento no habría resultados sobre el caso.

Zárate Huamán sostuvo que su hija tenía una amiga llamada Norma, que constantemente la buscaba y que ella sabría del paradero de la menor. “Su amiga sabe de su paradero, pero no me lo quiere decir y ni mucho menos declarar. En su casa ya no vive; su madre dice que se fue a vivir con su enamorado, pero no me quiere decir dónde está. Parece que ambas saben algo del paradero de mi hija”, manifestó.

De otra parte, señaló que su hija era constantemente acosada por su supuesto enamorado, identificado como Marcelino Fernández Apaza (30), quien la buscaba hasta en su colegio, en estado de ebriedad, y que él sería el principal sospechoso de raptarla.

“Pido a las autoridades que me apoyen con la búsqueda de mi hija, me siento angustiada. Si hay alguien que la vio, avíseme por favor”, sostuvo entre lágrimas.

La menor desaparecida se llama Thalía Meliza Jara Zarate, de 17 años, y al momento de su desaparición vestía polo blanco, chaqueta rosada, pantalón plomo pegado y un chalé oscuro; su cabello es pelirrojo con cerquillos. Ella estudia en el colegio César Vallejo.