Escribe: Los Andes | Policial - 12:06h





Tras la muerte del exalcalde de la provincia de San Román, David Mamani Paricahua, se han venido tejiendo diversas hipótesis sobre las circunstancias en las que murió.

Según una fuente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Puno, el exburgomaestre habría sido asesinado al interior de su celda mientras se encontraba durmiendo, la madrugada de hoy.

Por esta razón se espera el pronunciamiento de los representantes del INPE Puno, ya que el cuerpo sin vida de Mamani Paricahua, según la policía, fue trasladado e internado en la morgue de Puno sin presencia del fiscal y personal del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Mientras tanto, en el hospital Manuel Núñez Butrón, se hizo presente Lourdes Velarde Yana, esposa del exburgomaestre Mamani. "No pueden hacer esto con una personal tan linda, tan buena. No puede ser. Al papá de mis hijos... no por favor. Díganme que no es cierto. Quiero verlo, para llevarlo al Poder Judicial para que me lo entreguen vivo. Que me lo entreguen vivo, por favor", dijo en medio de interminables lágrimas.

Por su parte, la población consternada por el fallecimiento de David Mamani, espera que las autoridades policiales y el Ministerio Público hagan una profunda investigación para esclarecer los hechos.