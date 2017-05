Escribe: Los Andes | Policial - 10:18h





La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a 10 comisarías, con respecto a los servicios brindados en casos de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Jacinto Ticona Huamán, titular de la Defensoría, refirió que existen serias deficiencias en las comisarías instaladas en los distritos de Mañazo, Tiquillaca, Chucuito, Platería, Acora, Ilave; Moho, Vilquechico, Huancané y Taraco, las cuales fueron visitadas entre el 26 y 27 de mayo.

“6 de las 10 comisarías no cuentan con un espacio privado para recibir este tipo de denuncias; además, 7 de las mismas no aplican la ficha de valoración de riesgo, lo que permitirá al Juzgado disponer una adecuada medida de protección, estipulada en la Ley Nº 30364”, dijo.

Asimismo, informó que en las 10 comisarías no existen mapas geo referenciales de registro de todas las víctimas con medidas de protección. De igual modo, reveló que en la comisaría del distrito de Mañazo aún se pide el DNI, que conforme a la Ley N° 30364 no es requisito indispensable para recibir denuncias.

La Defensoría del Pueblo detectó las deficiencias tras las denuncias contra estas instituciones del Estado, sobre su no cumplimiento de los procedimientos en la atención a los ciudadanos en los casos de violencia a la mujer. Es decir, que el personal policial no está debidamente capacitado, y no cuenta con personal especializado para atender estos casos.

Finalmente, el titular de la Defensoría sostuvo que continuarán con las supervisiones a otras 6 comisarías a nivel regional, que previamente han sido ubicadas con las mismas dificultades, a fin de velar por la buena atención a la ciudadanía.