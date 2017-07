Escribe: Los Andes | Policial - 10:12h





Lamentable. Un supuesto audio en el que el jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia de Juliaca, coronel PNP Manuel Gálvez Romero, despotrica contra dos conocidos periodistas de Juliaca, se hizo público ayer. Uno de los mencionados es David Sucacahua Yucra, a quien criticó por intentar llegar a la alcaldía sanromina, y lo calificó de “animal” y “perro”.

Las supuestas declaraciones de Gálvez Romero se habrían dado durante la semana, en el momento de la formación de los suboficiales, momento que habría sido utilizado por el oficial para criticar la actitud de sus subordinados con respecto al operativo en el que se detuvo a un policía integrante de una banda de asaltantes, y que lo enfrentó al fiscal penal Adley Montes de Oca.

“No es posible que ustedes traicionen a la institución, que hayan perdido la identidad, que permitan que venga un civil y los mandonee, que haga lo que quiera con la institución. (...) Me llega si me graban, yo soy frontal, no pierdo nada, la Fiscalía no se pronuncia, Inspectoría no dice nada, eso da a entender que estoy por las puras. Yo me iría, pero no les voy a dar el gusto” se escucha en un fragmento del audio.

Luego, Gálvez Romero hace referencia al periodista David Sucacahua: “Como corolario, toda esta semana mi nombre ha sido despotricado en todos los medios de comunicación. Ese gran [David] Sucacahua, ese miserable para comenzar no es periodista. Ese perro ni siquiera ha estudiado, ese animal nunca ha sustentado una tesis. (...) Ese miserable va a venir a decirme que soy el jefe de una banda de policías, todo por la traición de mi personal”.

En otro momento, hace referencia también a la periodista Lourdes Calla: “Yo no sé para qué m... hay gente que estudia en la universidad... para esa anormal, pseudo periodista también, que ni siquiera ha estudiado, ya que tengo el padrón de periodista y no está su nombre; ella escribe cualquier cosa”, finaliza.

Cabe indicar que Manuel Gálvez Romero asumió la jefatura de la DIVICAJ y que bajo su mando se logró la captura de varios asaltantes en Juliaca; sin embargo, su confrontación con el fiscal Adley Montes ha llevado a enfrentarse a la prensa juliaqueña. El audio fue propalado por varios medios y se entregaría a sus superiores en el transcurso del día.