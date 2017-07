Escribe: Los Andes | Policial - 04:15h





Una nueva denuncia de maltrato en una combi de transporte urbano fue hecha la mañana de ayer, luego que el agraviado denunciara la agresión ante la prensa.

Fue Rubén Pacoricona Cora (29), quien denunció haber sido agredido por el chofer y la cobradora de una conocida línea de transporte que opera en Juliaca. El incidente tuvo lugar el lunes en la tarde, cuando Pacoricona iba a bordo de la combi de placa de rodaje Z2N-277 perteneciente a la “Línea 24”.

Fue en el momento de subir a la unidad que la cobradora cerró bruscamente la puerta, afectando uno de los dedos del afectado, quien pidió auxilio al chofer y a la cobradora; sin embargo, estos le dijeron que faltaba poco para su paradero final, donde sería atendido.

“Fui a reclamar y me agredieron, en la gerencia me dijeron que debía tener el código de la combi para cualquier denuncia y me sacaron”, sostuvo el afectado. El herido señaló que ya hizo la denuncia ante la Policía Nacional y ante la Defensoría del Pueblo, donde pidió una drástica sanción contra la empresa y los dueños de la unidad.