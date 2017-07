Escribe: Los Andes | Policial - 04:20h





Una nueva grave denuncia contra personal de la Policía Nacional fue hecha ayer por un ciudadano de 53 años, quien denunció haber sido víctima del robo por parte de agentes del orden, cuando viajaba desde Putina Punco a Juliaca, la tarde del último sábado.

El denunciante se identificó como Rubén Vilca Machaca (53), quien informó a la prensa que cuando viajaba desde la localidad de Putina Punco hasta la Ciudad de los Vientos, a la altura de la ciudad de San Juan del Oro, personal policial acantonado en la zona y que realizaba un operativo, lo obligaron a descender del vehículo para hacerle una inspección personal.

“Me dijeron que tenía una denuncia en Lima, me bajaron y me revisaron todas mis cosas. Yo tenía plata en mi mochila, se dieron cuenta de eso y se llevaron mi platita. Tenía más de 2 mil soles y se llevaron todo, no es justo”, señaló Rubén Vilca, quien dijo que ese dinero era producto de su trabajo en la zona.

El afectado informó que luego de hacer la denuncia ante los medios, se dirigiría a Inspectoría de la Policía para hacer la denuncia respectiva, contra los cinco policías que los intervinieron.