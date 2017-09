Escribe: Los Andes | Policial - 08:38h





Los policías recién egresados de la Escuela de Suboficiales de Puno no se quedarán en la región, por disposición del alto mando policial. Ellos serán asignados a las diferentes dependencias policiales a nivel del territorio peruano. Son alrededor de 200 efectivos que serán rotados a nivel nacional.

“Hay un buen contingente policial que han egresado de las escuelas superiores y que serán rotados, es decir, Puno tendrá nuevos efectivos de la policía”, expresó el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la Policía Nacional del Perú, comandante PNP Orlando Jaime Mora Gonzalez.

El jefe de la USE afirmó que es necesario el incremento en el número de los efectivos de la Policía Nacional del Perú, a nivel de las comisarías y demás unidades especializadas de la región, que permitan contrarrestar eficazmente las acciones delictivas o aquellas que alteren el orden público, que en los últimos días van en aumento.

En otro momento, el jefe policial destacó el trabajo de la USE en las manifestaciones del magisterio. “Hemos tenido algunos encontrones con manifestantes que reaccionan de manera negativa y nos hemos visto obligados a usar algunos agentes químicos, pero nunca el uso de armas letales, está prohibido, solo para evitar los actos violentos y el bloqueo de vías”, indicó

“Las autoridades que resolverán los pedidos de los profesores están el la capital, Lima, por ello aquí no tienen mayor eco”, sostuvo Mora Gonzalez. Finalmente, exhortó a los maestros a evitar las medidas de protesta.

