Escribe: Los Andes | Política - 01:30h





Expedito para ser promulgado por el Poder Ejecutivo quedó el proyecto de ley que propone reducir, en forma gradual, el déficit fiscal al 1,0% para el 2021, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso de la República en la sesión vespertina de hoy jueves 25.

La Representación Nacional aprobó, en primera votación, por 102 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Fue exonerado de segunda votación por unanimidad.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo, con carácter de urgencia, por la situación preocupante de las finanzas públicas en el presente año. Se estima que el déficit fiscal observado del sector público no financiero para el 2016 ha sido revisado al alza de un 2,5% a 3,0% del PBI.

La propuesta precisa que para el 2017, el déficit fiscal se reducirá a un 2,2%; en el 2018, a un 2,0%; en el 2019, a un 1,8%; para el 2020, el déficit bajará a 1,5%; y para el 2021, será reducido al 1,0% del Producto Bruto Interno (PBI) potencial.

Anota que para el 2017, el resultado fiscal del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit de un 2,5% en términos del PBI observado. Asimismo precisa que para ese mismo año, las leyes de endeudamiento y de equilibrio financiero, los créditos suplementarios y la ejecución presupuestal del sector público no financiero se sujetan a la norma.

También remarca que la deuda bruta total del sector público no puede ser mayor a un 30% del PBI.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cecilia Chacón de Vettori (FP), al sustentar el dictamen, dijo que la propuesta fue sancionada por mayoría en su grupo de trabajo.

Lo actuado por el gobierno de Ollanta Humala limitaría diferentes acciones del gobierno. Manifestó que la aprobación del proyecto es prerrequisito para la presentación y aprobación de la Ley General de Presupuesto para el 2017.