Escribe: ANDINA | Política - 15:01h





La presidenta del Congreso, Luz Salgado, informó hoy que la elección del defensor del pueblo será el próximo martes 6 de setiembre a las 10.00 horas, e instó a los parlamentarios a no faltar a dicha sesión.

Salgado adelantó que no otorgarán licencias para esa fecha y que el Congreso realizará descuentos económicos a quienes no asistan a la convocatoria o no tengan justificación, según lo acordado esta mañana por la Junta de Portavoces.

El pleno del Parlamento debe elegir entre los abogados Samuel Abad, Walter Gutiérrez y Enrique Mendoza como el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, mencionó que en el Pleno de mañana jueves se dará cuenta de las mociones investigadoras presentadas por las bancadas y aquellas con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia.

En el caso de esta última, dijo, hay un acuerdo de los portavoces de formar una comisión especial y elaborar una sola moción, a fin de ahorrar tiempo.

"Sobre el bicentenerario nadie se va a oponer, así que vamos a tratar de que se elabore una sola moción", añadió la titular del Parlamento.

Salgado declaró en conferencia de la prensa luego de la sesión de Junta de Portavoces.