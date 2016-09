Escribe: Los Andes | Política - 08:51h





La mañana de hoy a través de una emisora regional (La Decana), se divulgó un audio donde se oye la voz de uno de los supervisores de la Subgerencia de Serenazgo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Román, quien pide una “consigna” (pago) a cada uno de los serenos si quieren continuar trabajando.

Según este audio grabado el 7 de septiembre de 2016 a las 9 de la noche aproximadamente durante la formación general realizado en el patio de la Municipalidad Provincial de San Román, el supervisor Walter Larico Sucasaire habría sido quien pidió el pago de la consigna, pues ya se había enterado que los serenos ya habían cobrado su sueldo del mes de agosto del presente año y no hicieron el pago de la consigna.

En el audio, uno de los serenos que estaba grabando la conversación, le replica al supervisor, a quien le pregunta de cuánto era esta vez la consigna, a la cual el supervisor le responde “es de 7”. ¿70 soles?, vuelve a insistir el sereno. Sí, responde el supervisor.

Luego, el sereno se rehúsa a pagar la consigna de 70 soles y hace recuerdo que la consigna era de solo 50 soles e inmediatamente vuelve a preguntar: ¿Y qué pasa si no pago la consigna? Entonces, el supervisor le dice: “eso tendrás que hablar con el señor Ruiz”, replica el supervisor. El sereno vuelve a quejarse diciendo que no puede pagar la consigna de 70 soles si no hay aumento de sueldo.

Cabe precisar que el supervisor al decir “señor Ruiz” se refiere al gerente de Prevención y Seguridad Ciudadana, Luis Daniel Ruiz Rosas, quien según los serenos, se hace de la vista gorda y delega las facultades para estos cobros irregulares al supervisor Walter Larico.

Además, los serenos que no quisieron identificarse para evitar represalias, dijeron que la orden para este descuento viene de parte del alcalde provincial, Oswaldo Marín Quiro. Ante esta denuncia, los serenos piden la inmediata intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría Anticorrupción de Puno.