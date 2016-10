Escribe: Los Andes | Política - 02:41h





El proyecto de ley 353/ 2016, para el control previo de fusiones, adquisiciones o concentraciones empresariales para cautelar la libre competencia, fue presentado ayer por el congresista Yonhy Lescano, de Acción Popular, ante el pleno del Congreso.

La propuesta del legislador señala que todas las fusiones empresariales que concentren más del 51% de un mercado deben notificar esta operación antes de que se lleve a cabo; esto, al Tribunal de Libre Competencia del Indecopi.

Lescano presentó su iniciativa ante la comisión de Economía del Congreso, indicando previamente que su propuesta recoge buena parte de la iniciativa del exlegislador Jaime Delgado, la cual jamás se debatió en el anterior Congreso, en el 2012.

Asimismo, sostuvo que su proyecto de ley, que busca regular las fusiones y monopolios empresariales, pretende aplicarse al acuerdo de fusión de SAB Miller, dueña de Backus, y AB Inbev, empresas que en el Perú concentrarán más del 90% del mercado de cervezas.

No obstante ello, reconoció que bajo la legislación actual ninguna ley es retroactiva. En ese marco, dijo que su proyecto de ley no buscaría que se prohíban las operaciones, sino que pasen por un proceso de autorización previa del Estado, para asegurar que no se afecte la libre competencia ni desincentive las fusiones y adquisiciones.

Cabe señalar, finalmente, que el pasado jueves la bancada aprista pidió que se forme una comisión que estudie la posibilidad de implementar una ley que regule los monopolios, y que la presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz, se mostró a favor de ello.