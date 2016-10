Escribe: Los Andes | Política - 09:52h





Ante las afirmaciones del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de desaparecer el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el economista Alcides Huamaní señaló que esto propiciará que los proyectos que se ejecuten no sean transparentes ni legítimos.

En ese sentido, dijo no estar de acuerdo con que desaparezca el SNIP, porque la sociedad civil ya no podrá participar en los procesos de fiscalización y programación, como presupuestos participativos. Añadió, asimismo, que el Proinversión regional que propone Kuczynski no tendrá éxitos si no se mejora el capital humano.

“El SNIP no es un sistema obsoleto, fue mejorado continuamente; el SNIP no es una traba, la traba radica en la inadecuada calificación de los operadores del SNIP, falta de independencia de las OPI’s y las UF’s, deficiente capital humano, alta rotación de los operadores del SNIP”, expresó.

Finalmente, sostuvo que este año se ha considerado al SNIP peruano, a nivel internacional, como un referente para los sistemas de inversión de los países latinoamericanos, principalmente porque permite la transparencia.