Escribe: Los Andes | Política - 00:06h

El regidor de minoría, Isaac Mayta Pérez, cuestionó que pese a que son más de tres meses de su aprobación, el anhelado “Plan Zanahoria” aún no está en funcionamiento.

El retraso en el funcionamiento del “Plan Zanahoria”, que es parte de las promesas de la presente gestión edil, genera la preocupación de los regidores de minoría, quienes vienen exigiendo un informe de su situación, para que de una vez se dé su implementación.

“Hasta la fecha son tres meses, y no vemos el funcionamiento de este Plan Zanahoria; hemos visto que están pasando muchas cosas en Juliaca: asaltos, crímenes, hay matanza, y no sabemos dónde está este plan que hasta el momento no ingresa”, dijo el regidor Isaac Mayta Pérez.

Detalló que se aprobó un presupuesto de más 289 mil soles para el personal y logística, donde incluso se zonificó las zonas de intervención, por lo cual indicó que han solicitado un informe a los funcionarios ediles para que expliquen por qué no funciona y quiénes son los responsables.

Sostuvo que los regidores cumplieron con su función, que era la de aprobar el plan de operaciones del “Plan Zanahoria”, en una sesión de concejo municipal realizada el 27 de junio, por lo que mostró su preocupación, pues ello fue una promesa de la actual autoridad local.

Además, indicó que sobre el tema, el alcalde de San Román, Oswaldo Marín, señaló que hay funcionarios que no estarían permitiendo el funcionamiento del anhelado plan de operaciones, aseverando que la implementación debe darse con urgencia.

Por su parte, el subgerente de Serenazgo, Luis Daniel Ruiz Rosas, ante los medios de comunicación, señaló que se tienen identificados 21 locales en el centro de Juliaca, de los cuales la mayoría no tiene autorización, por lo que serían intervenidos en los próximos días.